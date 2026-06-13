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シカゴ・ファイヤーが、バイエルン・ミュンヘン出身のレオン・ゴレツカとロベルト・レヴァンドフスキの獲得に動いていると報じられ、大型移籍になる可能性がある。
- AFP
レヴァンドフスキ獲得へ動き活発化
『The Athletic』によると、ポーランド代表FWレヴァンドフスキは今シーズン限りでバルセロナを退団すると発表した。シカゴ・ファイヤーは依然として獲得候補の一つで、本人は今週末シカゴを訪れる予定だ。MLS移籍には興味を示しているが、次なる去就は明言していない。サウジ・プロリーグからもオファーがあるという。
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ゴレツカも候補に挙がっている
『The Athletic』によると、ゴレツカの件は現在初期段階であり、状況は複雑だ。ドイツ代表に合流中の彼は、今月末までバイエルンとの契約が残っている。シカゴ・ファイアーは欧州の複数クラブの関心をかわし、彼の獲得を目指す。同クラブは今夏、大物2人を同時に獲得できると確信している。
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シカゴはレヴァンドフスキを必要としているのか？
とはいえ、ファイヤーがレヴァンドフスキを必要としているかは議論の余地がある。 グレッグ・バーハルター監督は、今季13得点を挙げMLSオールスターゲームの先発が決定しているヒューゴ・カイパースの能力を最大限に引き出している。カイパースにはここ数か月移籍噂があるものの、クラブは残留を強く希望。バーハルター監督は1トップを採用するため、両選手を同時に登録するのは難しい。
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サラリーキャップの適正な設定
ファイヤーがゴレツカとレヴァンドフスキを同時に獲得すると、ロースター編成に難題が生じる。MLSの「指定選手（DP）」枠は限られており、2人をDP契約で抱え込むのは難しい。そのため、シカゴが両者を獲得する場合は、どちらか1人を非DP枠で契約する必要がある。
似た例としては、トーマス・ミュラーが2025年に非DP契約でバンクーバー・ホワイトキャップスへ加入し、2026年向けのDPオプションが付いていた。
MLSは現在ワールドカップで中断中だが、7月16日に再開予定だ。