シカゴ・ファイヤーが、バイエルン・ミュンヘン出身のレオン・ゴレツカとロベルト・レヴァンドフスキの獲得に動いていると報じられ、大型移籍になる可能性がある。

ファイヤーがゴレツカとレヴァンドフスキを同時に獲得すると、ロースター編成に難題が生じる。MLSの「指定選手（DP）」枠は限られており、2人をDP契約で抱え込むのは難しい。そのため、シカゴが両者を獲得する場合は、どちらか1人を非DP枠で契約する必要がある。

似た例としては、トーマス・ミュラーが2025年に非DP契約でバンクーバー・ホワイトキャップスへ加入し、2026年向けのDPオプションが付いていた。

MLSは現在ワールドカップで中断中だが、7月16日に再開予定だ。