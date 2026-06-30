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シカゴ・ファイヤーがロベルト・レヴァンドフスキの移籍を発表。元バルセロナFWは、トーマス・ミュラーと対戦する試合でMLSデビューする見込み。
シカゴがついに大物選手を獲得した。
シカゴ・ファイアーはレヴァンドフスキの加入を発表した。バーハルター監督によると、クラブは2025年1月から交渉を始め、本人と代理人と定期的に連絡を取っていたという。サウジ・プロリーグや欧州クラブも興味を示していたが、レヴァンドフスキはシカゴを選択した。
バルセロナで193試合120得点を挙げた実績を持つストライカーは、MLS制覇を狙うファイアーの攻撃をさらに強化すると期待されている。
バーハルター監督、レヴァンドフスキの実力を称賛
ベルハルター監督は移籍成立後、クラブが長期間にわたってレヴァンドフスキの獲得を目指してきた経緯と、この移籍が選手とクラブ双方に有益だと判断した理由を説明した。また、彼の功績を称え、「現代を代表するストライカー」と称えた。
「この話が初めて浮上したのは、おそらく[20]25年1月のことだった」とバーハルター監督はESPNに語った。「そして今、[20]26年6月になり、ようやく契約を結ぶことになった。我々は粘り強く取り組んできた。彼本人や代理人とは、ずっと連絡を取り続けてきたのだ。この移籍は、ロベルトにとっても、シカゴという街にとっても、素晴らしい機会になると誰もが心から信じている。
「どこに行っても必ず勝利をもたらす選手は極めて稀です。それがロベルトの実績です。彼が所属するチームが勝つだけでなく、彼自身も極めて高いレベルでプレーします。過去15年間、主要5大リーグでロベルトより多くのゴールを決めた選手はいません。私は彼を、この世代最高のフォワードと呼びたいと思います。 この15年間で、彼より優れたフォワードはいない」
MLSデビューに注目
バーハルター監督は、レヴァンドフスキをMLSの試合に投入する前に、クラブとして彼のコンディションを慎重に管理していくと明らかにした。予定通り進めば、レヴァンドフスキは7月の注目試合で、バンクーバー・ホワイトキャップスに所属する元チームメイトのミュラーと対戦する可能性がある。
同監督は「彼を待つ価値は間違いなくある。負荷には慎重に対処するが、本人も我々も出場を望んでいる。数週間でコンディションとリズムを取り戻し、7月16日のデビューを目指したい」と語った。
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メッシとのライバル関係が再燃
レヴァンドフスキの加入により、インテル・マイアミのメッシとの長年のライバル関係に新章が加わる。2人はイースタン・カンファレンスで覇権を争うが、7月22日の対戦はメッシの代表戦出場とレヴァンドフスキのコンディション次第だ。
バイエルン・ミュンヘンで通算344得点を挙げ、FIFA最優秀男子選手賞を2度受賞したポーランド代表は、リーグ屈指の新戦力だ。現在3位のシカゴは、1998年以来となるMLSカップ制覇へ、彼の決定力を最後のピースと期待する。