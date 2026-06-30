シカゴ・ファイアーはレヴァンドフスキの加入を発表した。バーハルター監督によると、クラブは2025年1月から交渉を始め、本人と代理人と定期的に連絡を取っていたという。サウジ・プロリーグや欧州クラブからの関心もあったが、レヴァンドフスキはシカゴを選択した。

バルセロナで193試合120得点を挙げた実績を持つストライカーは、MLSでの成功を目指すファイアーの攻撃を強化すると期待されている。