アンドリー・シェフチェンコがセリエAとミランについて率直に語った。Milannews.itの報道によると、「インテルははるかに厚みのある選手層を持ち、様々なレベルの選手を擁しており、優位に立っている。しかし、ミランも素晴らしいシーズンを送っている。 トリノ戦での勝利は重要な前進だ。アッレグリ監督はラツィオ戦での敗北後、チームを奮い立たせた。ミランは今後の試合に勝ち、インテルにプレッシャーをかけるだろう。勝負は一戦一戦決まるものだ。ミランがインテルに食い下がっていれば、何が起こってもおかしくない…」。
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シェフチェンコ：「ミランはスクデット争いでプレッシャーをかけられる。レアオ？彼はフォワードではない」
レアオとVAR
VARなしでサッカーに戻ることはあるでしょうか？
「すべてを慎重に検討する必要がある。多くの人が不満を抱いているとはいえ、テクノロジーは役に立つ」。
レアオはストライカーなのか？
「彼はフォワードではないし、今は本来のポジションでプレーしていない。トップとして起用されているが、試合によってはうまくいくこともあれば、そうでないこともある。だが、そのポジションでの彼を評価するには時間が必要だ。もちろん、彼がチームを助けようとする意志があるかどうかを見極める必要があるし、その役割をこなせるのは彼だけだ。試合でミスはあっても、姿勢を誤ってはならない。 チームメイトや監督に腹を立ててしまうこともあるだろうが、その場合はすぐに話し合って解決しなければならない」。
猫の友達
プリシッチとはどのように連携するのでしょうか？
「レアオとプリシッチは、チームを優先し、自分たちを前面に出さないようにして、互いに適応していかなければならない。どの選手も、いつでも異なるポジションでプレーする準備ができていなければならない」
ガットゥーゾ監督は気合十分か？
「100％気合が入っているだろう。選手たちに過度なプレッシャーをかけすぎないよう、彼を少し抑えなければならない。時間がこれほど限られている以上、彼は選手たちのメンタル面での調整に注力するしかない。私はイタリアが勝ち抜くと信じている。ウクライナにとってワールドカップ出場は夢のようなことだ。国民はこの贈り物を待ち望んでいる」