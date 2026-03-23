シェフチェンコ：「ミランはスクデット争いでプレッシャーをかけられる。レアオ？彼はフォワードではない」

VARなしでサッカーに戻ることはあるでしょうか？

「すべてを慎重に検討する必要がある。多くの人が不満を抱いているとはいえ、テクノロジーは役に立つ」。

レアオはストライカーなのか？

「彼はフォワードではないし、今は本来のポジションでプレーしていない。トップとして起用されているが、試合によってはうまくいくこともあれば、そうでないこともある。だが、そのポジションでの彼を評価するには時間が必要だ。もちろん、彼がチームを助けようとする意志があるかどうかを見極める必要があるし、その役割をこなせるのは彼だけだ。試合でミスはあっても、姿勢を誤ってはならない。 チームメイトや監督に腹を立ててしまうこともあるだろうが、その場合はすぐに話し合って解決しなければならない」。