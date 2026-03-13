シェフチェンコ：「ミランが勝つのを見ると気分がいい。スクデットを信じている。レアオ？彼はセンターフォワードではない。モドリッチがサポーターのことについて話してくれた」

ミランの元FWアンドリー・シェフチェンコが、ワールド・レジェンズ・パデル・ツアーが主催するイベントに出席するためミラノに戻り、そこでルカ・モドリッチについても言及した。ロッソネリにとって重要な一週間となる中、このウクライナ出身の偉大なチャンピオンはスカイ・スポーツのインタビューに応じ、チームへの力強い激励の言葉を贈った。 その日、シェフチェンコはミランェッロを訪れ、選手やスタッフ、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を含む関係者に挨拶を交わした。このような面会は、ここ数年見られなかったものだった。

「ミランが勝つのを見ると気分がいい」

「ミラネッロに戻る？最高だよ、胸の奥で何かがざわついた。ここに来るのは4、5年ぶりだ。チームやアッレグリ監督に会えて嬉しかったし、ユース部門も見に行った。ミランが勝つのを見ると、気分が良くなるんだ」

「アッレグリ監督はやる気満々だった：今はインテルにプレッシャーをかけるべきだ」

「アッレグリ監督？彼はやる気に満ちていて、明るく、前向きだった。ミランならできると本当に思わせてくれるし、正しい道を歩んでいる。チームはうまく機能しているし、勢いもある。インテルにプレッシャーをかけなければならない。」

「モドリッチはリーダーだ：ミランのサポーターは特別だと話してくれた」

「モドリッチ？彼は偉大な選手だ。その謙虚さにはいつも感心させられる。素晴らしい人柄の持ち主で、リーダーだ。ミラノでの生活はどうなのか、うまく馴染めているかと尋ねたところ、彼は満足しているし、ミランのサポーターは特別だと答えてくれた。その通りだ。スクデットやチャンピオンズリーグを目指して戦うことは、サポーターを幸せにし、選手に大きなエネルギーを与えてくれる。」

「レアオは本来のポジションとは異なる場所でプレーしているが、非常に頑張っており、素晴らしい試合を見せている」

「レアオとの比較ですか？彼と私は異なる特徴を持っていると思います。彼はシーズン開幕から重要な貢献をしてきました。ポジションを変えましたが、彼の特徴には合っていないようです。それでも、監督の指示に非常に協力的で、素晴らしい試合を見せてくれました。苦労はしていますが、チームのために献身的にプレーしており、本来ではない役割に適応しようとしています。その役割が彼に合っているかどうかを判断するには、時間がかかるでしょう。彼も他の選手たちも全力を尽くしており、良い働きをしています」。

「ウクライナの厳しい状況：ワールドカップ出場を決めて、サポーターに喜びを届けたい」

「ウクライナでの戦争？状況は依然として厳しい。戦争が始まって4年になる。この世界には多くの紛争や戦争があるが、忘れてはならない。厳しい冬で、多くの人々が苦しんだ。幸いにもサッカーは人々を勇気づけてくれる。我々はワールドカップ出場を決められるという希望を持っており、それが我々の目標だ。もしチームが我々にこの贈り物を届けてくれれば、それは素晴らしい成果となるだろう。」