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シェフィールド・ウェンズデイの15ポイント減点が取り消され、降格回避。チームはアメリカ人実業家に救われた。
EFLは買収後の勝ち点減点を免除した
経営破綻から脱却したクラブに通常科される15ポイント減点処分について、シェフィールド・ウェンズデイは免れることになった。EFLは土曜日、同クラブの所有権を巡る混乱が「関係者全員にとって極めて困難かつ複雑」だったと説明し、正式に発表した。
この決定は、デジョン・チャンシリ氏のオーナー退任と、米航空業界幹部デビッド・ストーク氏率いるアライズ・キャピタル・パートナーズによる買収完了を受けて下された。関係者によると、当局は前オーナー体制下の売却プロセスを厳しく評価し、複数の有力オファーが無視または拒否されたという。新経営陣はスポーツ面の重大なペナルティなくチーム再建に着手できる。
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規制当局はクラブの安定を歓迎している
ストーク氏は息子マイケル氏やトム・コスティン氏と新オーナーグループを率い、ブルー・クロウ・スポーツ・グループやCDレガネス、ル・アーヴルACでの経験を活かす。この取引は、インディペンデント・フットボール・レギュレーター（IFR）が新オーナー承認責任を引き継ぐ直前に完了した。
BBCによると、IFRのデビッド・コーガン会長は「この取引はクラブ、地域、ファンにとって朗報だ。シェフィールド・ウェンズデイの事例は、IFR設立の意義を再確認させる」と語った。
来週からはイングランドのトップ5ディビジョンで、新しいオーナーや幹部はIFRの審査を受け、適格な人物だけがクラブを所有・運営できるようになる」
悲惨なシーズンがついに終わった
オーナー交代で幕を閉じた2025-26シーズン。ウェンズデイはイングランドサッカー史上最速の降格が確定した。 10月には財政難で12ポイント、支払遅延でさらに6ポイントの減点を受けた。2月下旬、シェフィールド・ユナイテッドに敗れ、残り13試合で降格が確定。前オーナーのチャンシリ氏はEFLでの役員就任を3年間禁止された。
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再建が始まる
最終戦でシェフィールド・ウェンズデイはナサニエル・チャロバとリアム・パーマーの得点でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに2-1勝利した。この結果、イングランドサッカー史上初のマイナスポイントでのシーズン終盤は免れた。
クラブはストーク率いるコンソーシアムの下、混乱の時期を乗り越え、安定と競争力の回復が急務だ。EFLの規定により、今後2シーズンは財政制約が続くが、リーグ・ワンでの戦いに向け選手補強は可能となる。