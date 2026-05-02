シェフィールド・ウェンズデイの15ポイント減点が取り消され、降格回避。チームはアメリカ人実業家に救われた。

経営破綻から脱却したクラブに通常科される15ポイント減点処分について、シェフィールド・ウェンズデイは免れることになった。EFLは土曜日、同クラブの所有権を巡る混乱が「関係者全員にとって極めて困難かつ複雑」だったと説明し、正式に発表した。

この決定は、デジョン・チャンシリ氏のオーナー退任と、米航空業界幹部デビッド・ストーク氏率いるアライズ・キャピタル・パートナーズによる買収完了を受けて下された。関係者によると、当局は前オーナー体制下の売却プロセスを厳しく評価し、複数の有力オファーが無視または拒否されたという。新経営陣はスポーツ面の重大なペナルティなくチーム再建に着手できる。