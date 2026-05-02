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Sheffield Wednesday v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

シェフィールド・ウェンズデイの15ポイント減点が取り消され、降格回避。チームはアメリカ人実業家に救われた。

シェフィールド・ウェンズデイ
EFL チャンピオンシップ

EFLは、予想されていた15ポイントの減点を適用しないことを正式に発表した。これにより、シェフィールド・ウェンズデイは大きな打撃を免れた。この決定は、アメリカ人実業家デビッド・ストーク氏主導の買収を受けて下されたもので、降格した「オウルズ」はリーグ・ワンで再出発できる。

  • EFLは買収後の勝ち点減点を免除した

    経営破綻から脱却したクラブに通常科される15ポイント減点処分について、シェフィールド・ウェンズデイは免れることになった。EFLは土曜日、同クラブの所有権を巡る混乱が「関係者全員にとって極めて困難かつ複雑」だったと説明し、正式に発表した。

    この決定は、デジョン・チャンシリ氏のオーナー退任と、米航空業界幹部デビッド・ストーク氏率いるアライズ・キャピタル・パートナーズによる買収完了を受けて下された。関係者によると、当局は前オーナー体制下の売却プロセスを厳しく評価し、複数の有力オファーが無視または拒否されたという。新経営陣はスポーツ面の重大なペナルティなくチーム再建に着手できる。

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    規制当局はクラブの安定を歓迎している

    ストーク氏は息子マイケル氏やトム・コスティン氏と新オーナーグループを率い、ブルー・クロウ・スポーツ・グループやCDレガネス、ル・アーヴルACでの経験を活かす。この取引は、インディペンデント・フットボール・レギュレーター（IFR）が新オーナー承認責任を引き継ぐ直前に完了した。

    BBCによると、IFRのデビッド・コーガン会長は「この取引はクラブ、地域、ファンにとって朗報だ。シェフィールド・ウェンズデイの事例は、IFR設立の意義を再確認させる」と語った。

    来週からはイングランドのトップ5ディビジョンで、新しいオーナーや幹部はIFRの審査を受け、適格な人物だけがクラブを所有・運営できるようになる」

  • 悲惨なシーズンがついに終わった

    オーナー交代で幕を閉じた2025-26シーズン。ウェンズデイはイングランドサッカー史上最速の降格が確定した。 10月には財政難で12ポイント、支払遅延でさらに6ポイントの減点を受けた。2月下旬、シェフィールド・ユナイテッドに敗れ、残り13試合で降格が確定。前オーナーのチャンシリ氏はEFLでの役員就任を3年間禁止された。

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    再建が始まる

    最終戦でシェフィールド・ウェンズデイはナサニエル・チャロバとリアム・パーマーの得点でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに2-1勝利した。この結果、イングランドサッカー史上初のマイナスポイントでのシーズン終盤は免れた。

    クラブはストーク率いるコンソーシアムの下、混乱の時期を乗り越え、安定と競争力の回復が急務だ。EFLの規定により、今後2シーズンは財政制約が続くが、リーグ・ワンでの戦いに向け選手補強は可能となる。