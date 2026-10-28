2016年にアフリカ・チャンピオンズリーグの現行方式が始まって以来、ザマレクはアラブ勢がグループに含まれたすべての大会でグループステージ敗退を繰り返してきた。

2017年大会では、USMアルジェ、アハリ・トリポリ（リビア）、キャップス・ユナイテッド（ジンバブエ）と同居したグループで3位に終わり、同チームは大会に別れを告げた。

2020-2021シーズンにも同じシナリオが繰り返された。ザマレクはエスペランス（チュニジア）、MCアルジェ、トンジェット（セネガル）と対戦し、準々決勝進出に失敗した。

2021-2022シーズンには、グループにワイダド（モロッコ）、ペトロ・アトレティコ（アンゴラ）、サグラダ・エスペランサが入ったが、同チームは突破圏外で大会を終えた。

2022-2023シーズンには、エスペランス（チュニジア）、CRベログアダド（アルジェリア）、アル・メリク（スーダン）と同組となり、再びグループステージで敗退した。

今回はMCアルジェ、クラブ・アフリカン（チュニジア）と同居することになり、ザマレクがこのパターンを打ち破れるのかという問いが再び浮上している。