アフリカ・チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選で、ザマレクは苦い思い出を伴う試練に直面することになった。白い軍団は、MCアルジェ、CAアフリカン（チュニジア）、ヤング・アフリカンズ（タンザニア）を含む第2グループに入った。
ジンクスと皮肉：ザマレク、アフリカ・チャンピオンズリーグで恐怖の組み合わせ
アラブ勢との対戦がザマレクのグループステージ敗退に直結
2016年にアフリカ・チャンピオンズリーグの現行方式が始まって以来、ザマレクはアラブ勢がグループに含まれたすべての大会でグループステージ敗退を繰り返してきた。
2017年大会では、USMアルジェ、アハリ・トリポリ（リビア）、キャップス・ユナイテッド（ジンバブエ）と同居したグループで3位に終わり、同チームは大会に別れを告げた。
2020-2021シーズンにも同じシナリオが繰り返された。ザマレクはエスペランス（チュニジア）、MCアルジェ、トンジェット（セネガル）と対戦し、準々決勝進出に失敗した。
2021-2022シーズンには、グループにワイダド（モロッコ）、ペトロ・アトレティコ（アンゴラ）、サグラダ・エスペランサが入ったが、同チームは突破圏外で大会を終えた。
2022-2023シーズンには、エスペランス（チュニジア）、CRベログアダド（アルジェリア）、アル・メリク（スーダン）と同組となり、再びグループステージで敗退した。
今回はMCアルジェ、クラブ・アフリカン（チュニジア）と同居することになり、ザマレクがこのパターンを打ち破れるのかという問いが再び浮上している。
2016年、USMアルジェの除外がまた一つの皮肉を加える
2016年大会に目を向けると、物語はさらに興味深いものとなる。この大会ではザマレクがノックアウトステージ進出に成功し、決勝まで到達した。
同チームのグループにはアルジェリアのESセティフ、南アフリカのサンダウンズ、ナイジェリアのエニンバが入っていたが、サンダウンズとの試合で発生した観客による暴動事件を受けて、アルジェリアのチームは失格となった。
ESセティフの失格後、ザマレクは大会での歩みを続け決勝まで進出したが、サンダウンズに敗れてタイトルを逃した。
この大会は歴史的な対比において重要な一節として残っている。というのも、ザマレクはアラブ勢の対戦相手の一つが大会から失格となったグループを突破することに成功したからだ。
グループステージ突破＝決勝
そして2つ目の因縁は、ザマレクが現行方式でグループステージを突破した2度の大会で、いずれも決勝まで進出しているという点だ。
2016年大会で成功を収めた後、チームは2019-2020シーズンにもその快挙を再現した。コンゴのマゼンベ、アンゴラのプリメイロ・デ・アゴスト、ザンビアのZESCOユナイテッドと同組だったグループを勝ち抜いての突破だった。
続いて準々決勝ではチュニジアのエスペランスを、準決勝ではモロッコのラジャを下し、決勝ではアハリに1-2で敗れた。
このように、これら2度の大会ではザマレクのグループステージ突破が決勝進出に結びついており、それ以外の出場大会はいずれもグループステージで終わっている。
難題を克服か、それとも新たな挫折か？
この組み合わせ抽選は、ザマレクにこの記録を塗り替える新たな好機を与えるものだが、同時に過去の大会で繰り返されてきたアラブ勢との対戦という因縁を再び浮かび上がらせることにもなった。
ザマレクはMCアルジェ、CAバンセルトワーズ、そしてヤング・アフリカンズと同組となり、2枚の突破切符を手にするのは容易ではないグループに入った。
アラブ勢を含むグループで敗退してきたジンクスと、グループを突破するたびに決勝まで駆け上がってきた実績との狭間で、ザマレクは二重の試練に直面している。前者のパターンを打ち破ること、そして後者を再現しようと試みることだ。
果たしてこのグループは、アフリカの舞台における新たな一章の始まりとなるのだろうか。
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