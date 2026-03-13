ここ数年の移籍市場では、ほぼ毎回の移籍期間ごとに、ジョシュア・ジルクゼーの名前がセリエAと結びつけられてきた。 このオランダ人FWがボローニャを離れてマンチェスター・ユナイテッドに移籍して以来、彼は常に将来イタリアに戻る可能性の扉を開いたままにしている。彼はロッソブルーでの経験に良い思い出を抱いており、数字の上ではアンデルレヒトでのシーズンに次ぐキャリア最高のシーズンをそこで過ごしたからだ。 一方、イングランドでは、レギュラーの座を勝ち取るのに苦労している。レッドデビルズの歴史上最悪の時期の一つに加入し、1年半が経過した今も、ボローニャ時代のレベルにはまだ達していない。そして、この夏、彼は荷物をまとめて去ることになるかもしれない。
ジルクゼー、マンチェスター・ユナイテッド退団へ：出場機会がなく、チーム計画からも外れている。セリエAで獲得するのはどのクラブか
マンチェスター・ユナイテッドにおけるジルクゼーの状況
ジルクゼーはマンチェスター・ユナイテッドとの契約が2029年6月まで残っているが、契約満了前にこのイングランドのクラブを去る可能性があると見られている。彼自身に任せていれば、2026年のワールドカップを見据えて代表の座を失わないよう、ローマからオファーがあった1月にはすでに移籍していたはずだ。 オランダ代表に招集されるかどうかが判明するのを待つ間も、彼はユナイテッドの戦力構想から外れたままである。アモリム監督時代もそうだったが、キャリック監督が就任してからも状況は変わっていない。今シーズン開幕以来、このFWは全大会通算で20試合に出場しているが、先発出場はわずか4試合にとどまる。プレミアリーグの直近5試合に限って見れば、出場時間は合計で30分にも満たない。
ZIRKZEEはどこへ行くことができるのか
こうした数字が、ジョシュア・ジルクゼーをマンチェスター・ユナイテッドからますます遠ざけている。前線では、元ボローニャの彼が、夏に合計約1億5000万ユーロで加入したマテウス・クーニャとセスコにポジションを阻まれており、数ヶ月後には移籍市場の注目が再び彼に集まることになるだろう。 2024年夏に4250万ユーロで獲得されたが、現在その価値は下落しており、セリエAのクラブが彼をイタリアに呼び戻すべく新たな動きを見せる可能性がある。 ファーガソンと、おそらくドブビクとの別れを控えるローマは様子見を続けている。ボローニャ時代にすでに獲得交渉を行っていたミランは攻撃陣に何らかの変化をもたらすだろう。インテルは大型放出を行う可能性があり、ジルクゼー獲得に動くことも否定できない。また、ユヴェントスもデビッド、オペンダ、ヴラホヴィッチのいずれか（少なくとも1人）を放出すれば、戦力枠を空けることになるだろう。
