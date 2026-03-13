ジルクゼー、マンチェスター・ユナイテッド退団へ：出場機会がなく、チーム計画からも外れている。セリエAで獲得するのはどのクラブか

こうした数字が、ジョシュア・ジルクゼーをマンチェスター・ユナイテッドからますます遠ざけている。前線では、元ボローニャの彼が、夏に合計約1億5000万ユーロで加入したマテウス・クーニャとセスコにポジションを阻まれており、数ヶ月後には移籍市場の注目が再び彼に集まることになるだろう。 2024年夏に4250万ユーロで獲得されたが、現在その価値は下落しており、セリエAのクラブが彼をイタリアに呼び戻すべく新たな動きを見せる可能性がある。 ファーガソンと、おそらくドブビクとの別れを控えるローマは様子見を続けている。ボローニャ時代にすでに獲得交渉を行っていたミランは攻撃陣に何らかの変化をもたらすだろう。インテルは大型放出を行う可能性があり、ジルクゼー獲得に動くことも否定できない。また、ユヴェントスもデビッド、オペンダ、ヴラホヴィッチのいずれか（少なくとも1人）を放出すれば、戦力枠を空けることになるだろう。