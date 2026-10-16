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ジョー・ハート、ロイ・キーンに反論。有罪判決を受けてマンチェスター・シティの選手たちにプレミアリーグの優勝メダルを「捨てろ」と告げたマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドに応酬
マンチェスター・シティに対する有罪判決の余波
マンチェスター・シティが最近、プレミアリーグの財務規則に複数回違反したとして有罪判決を受けたことで、過去の成功に影が差している。違反があったのは2009年から2018年までで、シティが国内で圧倒的な強さを見せていた時期だ。この9年間に、シティはプレミアリーグで3度優勝したほか、リーグカップを3度、FAカップとコミュニティ・シールドをそれぞれ1度制した。
当時の元選手たちも、その後メディアから厳しい視線を向けられている。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるキーンは最近、規則違反の認定を受け、シティの黄金世代のスター選手たちは「プレミアリーグの優勝メダルをゴミ箱に捨てるべきだ」と発言し、議論を呼んだ。
調査対象となった期間にシティで348試合に出場し、主要タイトルを5つ獲得したハートは、このアイルランド人の提案を明確に退けた。
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ハート、キーンのメダル要求を拒否
スカイ・ベガスの取材に対し、ハートは自身が得た栄誉を手放すつもりはないと明言した。元イングランド代表のハートは、キーンが当事者ではない立場から話しており、その状況を実際には経験していないと指摘した。
「ああ、彼はそれでいいんじゃないか。望むなら、その発言を見せてもいいよ。彼は人々がそう感じたいと思うようなことを話しているからね」と、ハートはキーンの発言について語った。「彼はその状況にいないし、これまで一度も置かれたことがない。だから、そういうことを言うのはとても簡単だ。でも、僕はその状況にいるし、決してそうは思わない」
不服申し立てが迫る中でも、誇りは揺るがず
ハートは、マンチェスター・シティの異議申し立て手続きが正式に終了するまで、判決が及ぼす広範な影響についてほとんど口を閉ざしている。元GKは、自身のタイトルが剥奪される可能性をめぐる扇情的な議論に巻き込まれることを避けるため、米国のテレビ番組への出演も断った。
出演を断った経緯について、『The Overlap Daily』でハートはこう説明した。「そのことを聞かれたんだ。結局、米国のテレビ番組には出なかった。先方が、必要以上に話を大きくしたくないと言っていたからね。『あなたの名前が表示されて、リーグ優勝2回と出たら……』と聞かれた。僕に何ができる？ いったいどうすればいいんだ？」
法的な結論がどうなろうとも、ハートは自身の記憶が色あせることはないと強調した。「部屋に入ってメダルをテーブルにたたきつけるようなことは、もちろんしない。そんなことはどうでもいい」と述べ、続けた。「あのトロフィーを掲げたときは、本当に誇らしかった。プレミアリーグでも、ほかのどのリーグでも、日曜リーグでも、みんなと同じように懸命に努力した。全力を尽くしたんだ。そして、メダルを首にかけてもらうこと以上にうれしいことはなかった」
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最終的な法的結論を待つ
プレミアリーグの調査をめぐる余波は、まだ収まりそうにない。有罪との裁定が最終的にどのような結果をもたらすかは、マンチェスター・シティの異議申し立ての行方にかかっている。クラブが次の法的手続きに備える一方、元選手たちにはマンチェスターで築いた功績について、今後も問いが向けられるだろう。
ハートにとって、今後の裁定が自身の受け止め方を変えることはない。「これから数カ月で何が起きようと、僕が自分のサッカーやキャリアをどう思うかには影響しない。僕はそういう見方をしていないからね」と締めくくった。「自分が成し遂げたことを本当にうれしく、誇りに思う。でも、僕はもうプレーしていない。トロフィーが僕という人間を決めるとは思わない」
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