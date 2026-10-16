マンチェスター・シティが最近、プレミアリーグの財務規則に複数回違反したとして有罪判決を受けたことで、過去の成功に影が差している。違反があったのは2009年から2018年までで、シティが国内で圧倒的な強さを見せていた時期だ。この9年間に、シティはプレミアリーグで3度優勝したほか、リーグカップを3度、FAカップとコミュニティ・シールドをそれぞれ1度制した。

当時の元選手たちも、その後メディアから厳しい視線を向けられている。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるキーンは最近、規則違反の認定を受け、シティの黄金世代のスター選手たちは「プレミアリーグの優勝メダルをゴミ箱に捨てるべきだ」と発言し、議論を呼んだ。

調査対象となった期間にシティで348試合に出場し、主要タイトルを5つ獲得したハートは、このアイルランド人の提案を明確に退けた。



