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ジョー・ハートは、2026年ワールドカップで使用されるアディダスの「トリオンダ」ボールについて、「同じタイプのゴールを『あまりにも何度も』目にしてきた」として、「何かおかしい」と主張している。
トリオンダの軌道を見極めるのに苦戦するGKたち
ハート氏はBBCのインタビューで、2026年ワールドカップで同様のゴールがいくつか見られたことを受け、アディダスの「トリオンダ」ボールの挙動に疑問を呈した。この発言は、フランスがイラクに3-0で勝利した試合でキリアン・ムバッペが先制ゴールを決めた直後に行われた。また、同氏はイングランド代表のジョーダン・ピックフォードをはじめとするトップゴールキーパーが関与した他の事例も挙げ、このボールの飛行特性に問題がある可能性を指摘した。
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ハート氏は繰り返される傾向を指摘している。
ハートは、肩の高さを直線で飛ぶカーブのないシュートはゴールキーパーにとって特に止めにくいと指摘した。元マンチェスター・シティの守護神は、大会でその場面が何度も見られることから、偶然とは考えにくいと語った。
「この大会で同じタイプの失点があまりに多い。ボールに問題があるのではないか」とハートは指摘する。「肩の高さでの無回転シュートは、キーパーにとって非常に止めづらい」
ムバッペのシュートについて彼は「数人のディフェンダーが邪魔でも、アーメド・バシルはボールから目を離さなかった。それでもボールは動かない」と続けた。
コーナーの真ん中ではない。これはゴールキーパーを責めているわけではない。エドゥアール・メンディやルカ・ジダン、ピックフォードでも同じ光景を見てきた。彼らはカーブのかかっていない肩より高いボールに、このワールドカップのボールではタイミングを合わせられないようだ。
「ムバッペの足が離れた瞬間、ワールドカップ級のGKなら一歩踏み出して飛びつけるはずだが、ボールに接触する前からすでにボールが迫っているように見える。トップレベルで、GKが触ったボールがゴールに入る場面などほとんどない。彼らは優秀だから、触れば枠外に弾けるからだ。」
ハートは、なぜゴールキーパーがミスを犯すと考えているのか
元イングランド代表の彼は、この問題は単なる個人のミスではないと考える。ハートは、特定のシュートのスピードやスピンの少なさが、トップゴールキーパーが長年培ってきた直感やタイミングを乱していると主張した。
「今大会では、ゴールキーパーが肩より上でボールに触れても止められない場面が多い」と彼は語る。「何かがおかしい。これは脳内の計算エラーだ。ボールを見て、構えて、動き出し、飛び込む。大会ではその動きをしているが、普段の練習と一致していないのだ。」
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ジャブラニ騒動の再来か？
現時点で現役GKが公に同調していないものの、この問題は2010年南アフリカW杯の「ジャブラニ」を想起させる。ジャブラニは予測しにくい動きから「スーパーマーケット並みの品質」と選手に批判された。 4枚のパネルとエンボス加工で安定性を高めた「トリオンダ」は、こうした論争を避けるはずだった。大会は続々とノックアウトステージへ進み、ボールへの注目はさらに高まるだろう。