ジョー・ハートは、2026年ワールドカップで使用されるアディダスの「トリオンダ」ボールについて、「同じタイプのゴールを『あまりにも何度も』目にしてきた」として、「何かおかしい」と主張している。

ハートは、肩の高さを直線で飛ぶカーブのないシュートはゴールキーパーにとって特に止めにくいと指摘した。元マンチェスター・シティの守護神は、大会でその場面が何度も見られることから、偶然とは考えにくいと語った。

「この大会で同じタイプの失点があまりに多い。ボールに問題があるのではないか」とハートは指摘する。「肩の高さでの無回転シュートは、キーパーにとって非常に止めづらい」

ムバッペのシュートについて彼は「数人のディフェンダーが邪魔でも、アーメド・バシルはボールから目を離さなかった。それでもボールは動かない」と続けた。

コーナーの真ん中ではない。これはゴールキーパーを責めているわけではない。エドゥアール・メンディやルカ・ジダン、ピックフォードでも同じ光景を見てきた。彼らはカーブのかかっていない肩より高いボールに、このワールドカップのボールではタイミングを合わせられないようだ。

「ムバッペの足が離れた瞬間、ワールドカップ級のGKなら一歩踏み出して飛びつけるはずだが、ボールに接触する前からすでにボールが迫っているように見える。トップレベルで、GKが触ったボールがゴールに入る場面などほとんどない。彼らは優秀だから、触れば枠外に弾けるからだ。」