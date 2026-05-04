代表戦56試合に出場するコールは、GOALの取材にこう語った。「ケインはイングランド代表にとって不可欠だ。

ベリンガムが負傷してもコール・パーマー、モーガン・ロジャース、フィル・フォーデンが代用できる。GKジョーダン・ピックフォードもジェームズ・トラフォードに交代しても戦力は落ちない。

他のストライカーはタイプが異なる。バイエルンでトゥヘルが考えていたように、ハリーを9番で起用し、両翼にゴードンやラッシュフォード、サカやマドゥエケを配置し、ベリンガムが中盤から加わる布陣が理想だ。

他の選手は代えが利くが、ハリーには代役がいない。オリー・ワトキンスには、彼のようなポケットに下がる動きや決定力はない」