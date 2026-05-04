Getty
翻訳者：
ジョー・コールは「依存しすぎ」との質問に答え、ジュード・ベリンガムが決して受けられない特別な扱いをハリー・ケインがイングランド代表で受けていると語った。
- Getty
歴史的得点を挙げたケイン、代表出場記録に迫る
2015年に代表デビューしたケインは、リトアニアとの欧州選手権予選でウェイン・ルーニーに代わって出場してわずか80秒で得点。代表通算78得点を挙げている。
代表通算100ゴール達成も射程圏内だ。出場試合数はすでに100を超え、ピーター・シルトンのイングランド代表最多出場記録（125試合）まであと13に迫っている。
ケインはイングランドサッカー史上最高の選手となるだろうか？
近い将来、その基準は引き上げられるだろう。ケインはイングランドサッカー史上最高の選手（GOAT）候補だ。バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ2連覇を達成したが、真の称号を得るにはまだ主要タイトルが必要だ。
バイエルンでは143試合で139得点をマークし、今季は自己最多の54得点を記録した。32歳となった現在も力を増しており、2026年W杯で60年ぶりの優勝を目指すイングランドにとって不可欠な存在だ。
- Specsavers
イングランド代表は、キャプテンのケインに依存しすぎているのか？
3月のウルグアイ、日本との親善試合で最終ラインを突破できず苦戦したイングランド代表。多くの専門家が「スリー・ライオンズ」はケインに過度に依存しすぎていると指摘する。ケインがいない場合、その穴を埋める明確な候補がいないからだ。
引退から復帰し、1日限定でスペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チームのウォーリーFCで得点を挙げた元イングランド代表のコールは、イングランドの勝利にケインの出場が必須ではないと考える。それでも、世界屈指の「9番」が特別な役割を担うことは認めている。
2026年のイングランド代表でケインが担う独自の役割
代表戦56試合に出場するコールは、GOALの取材にこう語った。「ケインはイングランド代表にとって不可欠だ。
ベリンガムが負傷してもコール・パーマー、モーガン・ロジャース、フィル・フォーデンが代用できる。GKジョーダン・ピックフォードもジェームズ・トラフォードに交代しても戦力は落ちない。
他のストライカーはタイプが異なる。バイエルンでトゥヘルが考えていたように、ハリーを9番で起用し、両翼にゴードンやラッシュフォード、サカやマドゥエケを配置し、ベリンガムが中盤から加わる布陣が理想だ。
他の選手は代えが利くが、ハリーには代役がいない。オリー・ワトキンスには、彼のようなポケットに下がる動きや決定力はない」
ルーニー超えなるか：ケインはバロンドール投票で1位になれるか？
コールはケインを「イングランド史上最高のNo.9」と称する。ルーニーやシアラーも、その座はケインに譲った。元トッテナムFWの成果と将来への期待を考えると、この評価は妥当だ。
現在バイエルンはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦に挑んでおり、ケインは2026年のバロンドール候補にも挙げられている。謙虚なスタートから這い上がった彼は、若手や草の根サッカーのスターたちにとって大きな刺激となっている。
ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追われている。第9話でジョー・コールのインタビューをチェックし、チャンネル登録して彼らの旅を見守ろう。