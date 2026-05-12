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ジョー・ゴメスは、来シーズンもリヴァプールでプレーできるか不明だとし、「夏は何が起こるか分からない」と語った。
アンフィールドでの競争が激化している
契約残り1年となったゴメスは岐路に立つ。28歳はチーム重鎮ながら、スロット体制下で出場機会が減り、直近2シーズンのプレミアリーグ先発は各6試合のみ。 クラブは後継確保にも動き、すでにヴィルジル・ファン・ダイクやイブラヒマ・コナテを擁する守備陣に、若手DFジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを加えた。
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窓の向こうの不確かさ
夏の移籍の可能性を問われた万能ディフェンダーは、在籍期間について哲学的な見解を示した。ゴメスは「何が起こるか分からない。 正直、分からない。契約はあと1年だけど、運命に任せるしかないね。このクラブで11年間プレーできたことに心から感謝している。今はただ感謝して、様子を見ようと思う」
数々の栄冠に彩られた功績
2015年にチャールトンから加入したゴメスは、アンフィールドで272試合に出場し、主要タイトルを制覇した。 プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ2回のタイトルを獲得。守備での汎用性は今も強みで、過去にニューカッスルやアストン・ヴィラが興味を示したように、2027年の契約満了前に売却が決まれば多くのクラブが獲得に動くだろう。
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スロットの決断の時
リヴァプールは、チーム最古参の選手に契約延長を提示するか、無償流出を防ぐため移籍を認めるかの決断を迫られている。シーズン終盤の過密日程では、彼の経験がチームにとって貴重だ。しかし、コナテが新契約に近づき、ジャケもレンヌから加入する。ゴメスは、移籍市場が活発化するこの夏もトップチームのローテーションに残るため、自身の価値を証明し続けなければならない。