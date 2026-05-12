ジョー・ゴメスは、来シーズンもリヴァプールでプレーできるか不明だとし、「夏は何が起こるか分からない」と語った。

リヴァプールは、チーム最古参の選手に契約延長を提示するか、無償流出を防ぐため移籍を認めるかの決断を迫られている。シーズン終盤の過密日程では、彼の経験がチームにとって貴重だ。しかし、コナテが新契約に近づき、ジャケもレンヌから加入する。ゴメスは、移籍市場が活発化するこの夏もトップチームのローテーションに残るため、自身の価値を証明し続けなければならない。