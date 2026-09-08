ニューカッスルはミルウォールとの接戦を制し、カラバオカップ16強入りを決めた。ジャイスレ監督はザ・デンで行われた3回戦で強力な先発メンバーを起用した。しかし、強力な陣容を送り出しながらも、プレミアリーグ勢は敵陣深くでなかなかリズムをつかめなかった。

2025年王者はボール保持で主導権を握ったものの、この日の大半でゴール前では驚くほど鋭さを欠いた。それでも最終的にヒーローとなったのはウィロックで、目前に迫っていたPK戦の危機からアウェーのチームを救った。その試合終盤の決定的な働きにより、ジャイスレ監督は今季無敗スタートを維持した。