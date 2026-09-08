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ジョー・ウィロックが終盤に決勝点、ニューカッスルがカラバオカップでミルウォールを僅差で下す
ニューカッスル、カラバオカップで辛くも敗退危機を回避
ニューカッスルはミルウォールとの接戦を制し、カラバオカップ16強入りを決めた。ジャイスレ監督はザ・デンで行われた3回戦で強力な先発メンバーを起用した。しかし、強力な陣容を送り出しながらも、プレミアリーグ勢は敵陣深くでなかなかリズムをつかめなかった。
2025年王者はボール保持で主導権を握ったものの、この日の大半でゴール前では驚くほど鋭さを欠いた。それでも最終的にヒーローとなったのはウィロックで、目前に迫っていたPK戦の危機からアウェーのチームを救った。その試合終盤の決定的な働きにより、ジャイスレ監督は今季無敗スタートを維持した。
- AFP
ウィロック、粘るミルウォールの抵抗を打ち破る
ニューカッスルはロンドン南部でのもどかしい立ち上がりの1時間で、枠内シュートをわずか1本しか放てなかった。ミルウォールのGKフィリップ・マーシャルは立ちはだかり、ニアポスト際へ飛んだウィロックの鋭いシュートを見事にはじき出した。
しかし、時間が進む中で、そのMFが2度目は逃さなかった。後半36分、ルイス・ホールがペナルティーエリア内へ正確で低いクロスを送り込んだ。
ウィロックが誰よりも早く反応し、ボールを押し込んでついにミルウォールの粘り強い守備をこじ開けた。このゴールは、長い時間にわたって自軍の苦戦を見守っていたアウェーのニューカッスルサポーターにとって、大きな安堵をもたらすものとなった。
アルコンテ、劇的な一戦でポスト直撃
ウィロックのブレークスルー前には、ミルウォールがカップ戦で衝撃的な番狂わせを起こしかねない場面もあった。途中出場のタイリク・アルコントは、ティノ・リブラメントの緩い守備を突いてゴール前へ抜け出し、あわやという場面を作ったが、強烈に打ち込んだシュートはポストに跳ね返された。
一方のニューカッスルも、反対側では苛立たしい時間を強いられた。アウェーのニューカッスルは前半終了間際、PKを強く দাবিしたが認められなかった。ファビアン・シャーは、ミルウォールDFケイレブ・テイラーにボックス内でシャツを引っ張られたように見えた。しかし、主審は抗議を退け、ニューカッスルは結局、流れの中から突破口を見いださざるを得なかった。
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ニューカッスル、リーズ・ユナイテッド戦へ準備整う
難しいカップ戦を無事に切り抜けたニューカッスルは、再び国内での戦いに目を向ける。次のプレミアリーグではリーズ・ユナイテッドと対戦し、勢いをさらに強めたいところだ。
一方、ミルウォールは気持ちを切り替え、チャンピオンシップでの順位浮上に集中しなければならない。次のリーグ戦ではブラックバーン・ローヴァーズをホームに迎える。
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