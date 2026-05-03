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ジョーブ・ベリンガムがドルトムントでの将来を予測し、改善点を語った。
ボルシア・ドルトムントのプロジェクトに参加する
ボルシア・ドルトムントの公式チャンネルで、ベリンガムは抱負を語った。昨夏サンダーランドから3,050万ユーロで移籍したイングランド代表MFは、序盤はスタメン定着に苦戦したが、年明け以降はチームに不可欠な存在になった。新しい国とリーグへの適応について、彼は「成長を感じている」と語った。 「プレーすればするほどリズムが掴めてくる。出場機会が増えることで自信と存在感を高めてこられたと感じている。僕は長くこのクラブを支えていきたいので、そのリズムを築けていることが嬉しい」と語った。
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ブンデスリーガで自分のリズムをつかむ
ドルトムントは今後半戦、この若手に大きく依存している。ベリンガムは全大会で43試合に出場し、2444分間プレーした。過渡期は厳しいが、彼は継続的な出場が戦術理解を深める上で不可欠だったと考えている。 元サンダーランドのスターは語る。「試合に出ればリズムが掴める。若い選手が連続して出場すれば成長を感じる。最初は失敗しても、自分のプレーやチームメイト、フォーメーション、スタイル、スタジアムの雰囲気を理解できるようになる」。
最終ラインでの改善を目指す
影響力を増しても、ベリンガムは自分に最も厳しい批評家だ。20歳の彼は今シーズン4アシストを記録しているが、まだ得点は決めていない。彼は言う。「明確な目標がある。毎日上達したい。出場する試合はすべて勝ちたい。ボールに触れ、フィジカルでも技術でも実力を示したい。 前線に上がり、最終ラインでもっと貢献したい。常にそう言い聞かせている。ポジション柄、規律を守り、チームメイトのことを考え、自分の行動がチームにどう影響するかを把握しなければならない。ボールを運ぶのは楽しい。試合中、できるだけ多くそうしたいと自分に言い聞かせている。」
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明るい未来を見据えて
2030年まで長期契約を結ぶベリンガムは、ドルトムントがRBライプツィヒに勝ちブンデスリーガ2位を確保できるよう、今シーズンを力強く締めくくることを目指している。来シーズンに向け、このMFは力強い突破をゴールにつなげることに集中するだろう。