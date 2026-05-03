ジョーブ・ベリンガムがドルトムントでの将来を予測し、改善点を語った。

影響力を増しても、ベリンガムは自分に最も厳しい批評家だ。20歳の彼は今シーズン4アシストを記録しているが、まだ得点は決めていない。彼は言う。「明確な目標がある。毎日上達したい。出場する試合はすべて勝ちたい。ボールに触れ、フィジカルでも技術でも実力を示したい。 前線に上がり、最終ラインでもっと貢献したい。常にそう言い聞かせている。ポジション柄、規律を守り、チームメイトのことを考え、自分の行動がチームにどう影響するかを把握しなければならない。ボールを運ぶのは楽しい。試合中、できるだけ多くそうしたいと自分に言い聞かせている。」