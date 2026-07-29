AFP
翻訳者：
ジョーダン・ヘンダーソン、チェルシーへのフリー移籍を前にブレントフォードとの契約を解除
チェルシーの驚きの移籍が目前に迫る
ブレントフォードは、ヘンダーソンが当初の2年契約の途中で、双方合意のもと契約解除に至り、クラブを退団したことを発表した。契約解除は、ヘンダーソンのチェルシー加入に向けた取引が進んでいるとの報道の中で行われたものだ。チェルシーは、この2年間で若い選手構成に苦しんできたチームに、実績あるリーダーシップを加えることを積極的に模索している。
移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏は、ヘンダーソンが2年契約でチェルシーに加入するとSNS上で発信した。ロマーノ氏はXにこう記した。「速報：ジョーダン・ヘンダーソンのチェルシー移籍が決定！ 元リヴァプール主将はチェルシーと2年契約で合意し、今週中に2028年6月までの契約にサインする。ヘンダーソンはブレントフォードを離れ、次はチェルシーが彼を迎え入れることになる」
- Getty Images Sport
ブレントフォードとの歩みを振り返って
ブレントフォードでの唯一のシーズンで、ヘンダーソンは公式戦34試合に出場。年齢を重ねてなお、イングランド1部で戦えるだけのフィジカル面の能力を備えていることを証明した。
クラブでの時間を振り返り、ヘンダーソンはアヤックスでのエールディヴィジでの在籍を経て与えられた機会に深い感謝を示した。「クラブが私に与えてくれた機会、そして初日から私と家族に示してくれた支えと思いやりに、大きな感謝の気持ちを抱いてブレントフォードを去る」とヘンダーソンは語った。「プレミアリーグに戻ることは私にとって本当に重要だったし、ブレントフォードはそのチャンスをくれた。私はそのことにずっと感謝し続けるだろう。クラブにとって重要な時期に、チームを助けるうえで自分の役割を果たせていたならうれしい。私たちは昨季、多くのことを一緒に成し遂げたし、関わった全員が誇りに思うべきことだ。
「ブレントフォードは特別なフットボールクラブだ。野心的で、進歩的で、素晴らしい人々に満ちている。オーナーや経営陣から、コーチングスタッフ、選手たち、そして舞台裏のすべての人々に至るまで、その一員でいられたことは光栄だった」
ブレントフォードのファンへの感謝
ヘンダーソンは、特にリヴァプールとの長い関わりがありながらも自分を受け入れてくれたブレントフォードのサポーターとのつながりを強調し、良い思い出を胸にクラブを去る。
「何よりもまず、サポーターに感謝したい。彼らの後押しは決して変わらなかったし、クラブとのつながりの強さは見れば明らかだ。ブレントフォードを心から大切に思い、この歩みの一歩一歩で正しい形でチームを支えてくれた」と同選手は語った。
「最後に、マット、フィル、リー、キース、スタッフ全員、そしてチームメート全員に感謝したい。皆さんと一緒に仕事ができて光栄だった。ブレントフォードで過ごした時間を、大きな誇りと素晴らしい思い出とともに振り返ることになるだろう」
- Getty
移籍するには「適切な時期」
ヘンダーソンのブレントフォード移籍は、2026年ワールドカップに向けたトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表メンバー入りを確かなものにする上で大きな役割を果たした。シーズン序盤数カ月のパフォーマンス、とりわけマンチェスター・ユナイテッド戦とチェルシー戦でアシストを記録し、月間最優秀選手に選ばれた9月の活躍により、同選手は代表候補として確かな地位を維持していた。北米で行われた同大会では、ヘンダーソンはイングランド男子代表選手として初めて主要大会7大会に出場した選手となり、歴史を作った。
キース・アンドリュース監督は、ブレントフォードにとって大きな過渡期となった時期におけるこのMFの影響力を称賛した。「クラブキャプテンだったクリスティアン・ノアゴールがアーセナルへ移籍し、さらにヴィタリー・ヤネルトがシーズン開幕時点で先発できる状態になかったことを受け、ジョーダンはトップレベルの経験を加えてくれる本当に重要な補強だった」とアンドリュース監督は説明した。「ジョーダンの野心、そして現在のチーム状況を踏まえ、双方がジョーダンにとって他クラブでキャリアを追求するのが適切なタイミングだと感じた。ジョーダンと一緒に仕事ができて光栄だったし、心から今後の成功を願っている」
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