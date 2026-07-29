ジョーダン・ヘンダーソン、チェルシーへのフリー移籍を前にブレントフォードとの契約を解除

ブレントフォードでの唯一のシーズンで、ヘンダーソンは公式戦34試合に出場。年齢を重ねてなお、イングランド1部で戦えるだけのフィジカル面の能力を備えていることを証明した。

クラブでの時間を振り返り、ヘンダーソンはアヤックスでのエールディヴィジでの在籍を経て与えられた機会に深い感謝を示した。「クラブが私に与えてくれた機会、そして初日から私と家族に示してくれた支えと思いやりに、大きな感謝の気持ちを抱いてブレントフォードを去る」とヘンダーソンは語った。「プレミアリーグに戻ることは私にとって本当に重要だったし、ブレントフォードはそのチャンスをくれた。私はそのことにずっと感謝し続けるだろう。クラブにとって重要な時期に、チームを助けるうえで自分の役割を果たせていたならうれしい。私たちは昨季、多くのことを一緒に成し遂げたし、関わった全員が誇りに思うべきことだ。

「ブレントフォードは特別なフットボールクラブだ。野心的で、進歩的で、素晴らしい人々に満ちている。オーナーや経営陣から、コーチングスタッフ、選手たち、そして舞台裏のすべての人々に至るまで、その一員でいられたことは光栄だった」







