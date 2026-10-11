ヘンダーソンは、ボーンマス戦で見事なFK弾を決める前にピッチ上で交わされた、愉快なやり取りを明かした。コール・パーマーやモーガン・ロジャーズといった、自分より若く注目度の高いキッカーもボールのそばに立っていたが、経験豊富なMFは自らセットプレーを蹴ると主張し、認められた。この決断の背景には、コブハムで重ねた長時間の練習があったという。練習にはチェルシーのセットプレーコーチ、オースティン・マクフィーも共に取り組んでいた。

試合後、ヘンダーソンはコーチングスタッフから寄せられた信頼について語った。「何人かの仲間とオースティンが少しは僕を信頼してくれている。だから自分にも自信があれば、名乗り出て蹴れるんだ。実際、ここ1、2週間は練習で取り組んでいて、かなり安定していた。オースティンは『もういい、それでいこう』と言った。モーグスはあまり納得していなかったけど、いざその場になると『じゃあ、蹴っていいよ』と言ってくれた。コールは『決めたら、どっちのコーナーで祝う？』と聞いてきた。だから『みんなは右がいいんだな』と返して、ありがたいことに決められた」と明かした。