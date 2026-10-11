Getty Images Sport
翻訳者：
ジョーダン・ヘンダーソン、チェルシーのFKキッカーを任せてもらうためにコール・パーマーとモーガン・ロジャーズをどう説得したか明かす
セットプレーの変更に隠された秘密
ヘンダーソンは、ボーンマス戦で見事なFK弾を決める前にピッチ上で交わされた、愉快なやり取りを明かした。コール・パーマーやモーガン・ロジャーズといった、自分より若く注目度の高いキッカーもボールのそばに立っていたが、経験豊富なMFは自らセットプレーを蹴ると主張し、認められた。この決断の背景には、コブハムで重ねた長時間の練習があったという。練習にはチェルシーのセットプレーコーチ、オースティン・マクフィーも共に取り組んでいた。
試合後、ヘンダーソンはコーチングスタッフから寄せられた信頼について語った。「何人かの仲間とオースティンが少しは僕を信頼してくれている。だから自分にも自信があれば、名乗り出て蹴れるんだ。実際、ここ1、2週間は練習で取り組んでいて、かなり安定していた。オースティンは『もういい、それでいこう』と言った。モーグスはあまり納得していなかったけど、いざその場になると『じゃあ、蹴っていいよ』と言ってくれた。コールは『決めたら、どっちのコーナーで祝う？』と聞いてきた。だから『みんなは右がいいんだな』と返して、ありがたいことに決められた」と明かした。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジでの夢のデビュー
ヘンダーソンにとって、待望のチェルシーでのホームデビューは記念すべき一日となった。夏に負ったケガに苦しんできた元リヴァプール主将は、チェルシーのファンの前で結果を残したいと意気込んでいた。開始2分以内にゴールを決めると、ザビ・アロンソ率いるチームの猛烈な立ち上がりの中で、モーガン・ロジャーズの得点もお膳立てした。
「いい一日だった。ホームデビューだったので、僕にとって大きな一日だった。ここでプレーできてうれしかったよ。夏のケガからしばらくたったけど、初めてスタンフォード・ブリッジに立ってプレーできてよかった。いいパフォーマンスを見せ、いい結果を得られた。それが何より大事なことだ」と、このMFは付け加えた。
堅固な守備が土台となる
5ゴールが注目を集めた一方、ヘンダーソンはチェルシーのボールを持たないときの働きの重要性をすぐに指摘した。チーム全体の守備への集中を称え、後方の安定した土台が創造性のある選手たちの活躍を可能にしたと語った。チェルシーは攻守の切り替えでも規律を保ち、序盤の猛攻を受けたボーンマスに反撃の糸口を与えなかった。
「今日は試合の大半を通じて、集中力がとても高かったと感じた。そうしていれば、最後には報われる。彼らはもちろん、非常に才能のある素晴らしい選手たちだ。今日、私が最も満足したのは、ボールを持たないときの働きと守備への姿勢だ。それがチームを助け、我々を成長させる。チームとして守るときの土台にもなる」と説明した。
- Getty Images Sport
攻撃トリオにベテランから称賛の声
ロジャーズ、パーマー、ジョアン・ペドロの攻撃トリオは、今季のプレミアリーグで引き続き最も期待を集める存在の一つだ。ヘンダーソンは3人のゴール前での決定力を高く評価しつつ、真に際立っているのはその献身的な働きだと改めて強調した。相手DFにプレッシャーをかけ、ピッチの高い位置でボールを奪い返すことで、中盤と守備陣の負担を軽くしている。
「僕たちがボールを奪い返すと、彼らは攻守の切り替えで本当に力を発揮する。技術、スピード、パワーがあり、ゴール前での決定力も高い。どんなチームでも仕留められる。もちろん、誰もがゴールについて話すだろうし、みんなが見たいのもそこだ。でも、僕にとっては、今日の彼らがチームのために並外れて懸命に働いていたことが何より印象的だった」とヘンダーソンは締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。