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ジョーダン・ヘンダーソンは、ジュード・ベリンガムへの批判は「受け止めにくい」と述べ、この「特別な」レアル・マドリードのスターが2026年ワールドカップでイングランドに「Xファクター」をもたらすと語った。
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「特別な」レアル・マドリードのスター選手を守る
ベリンガムはピッチ上の振る舞いで批判を受けることが多い。しかし、イングランド代表でリーダーシップを発揮するヘンダーソンは、22歳に対する世間の見方は的外れだと語る。ブレントフォードのMFは、元ドルトムントの彼が代表の原動力だと断言する。
ヘンダーソンは「正直、彼を褒めても褒め足りない。メディアの報道は時に辛いが、彼がチームに与える影響と、ピッチ外での素晴らしい姿勢を知っている。彼は私たちに特別なものを与えてくれる“Xファクター”だ」と語った。
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大舞台での経験とロッカールームでの影響力
イングランドは水曜日のグループL初戦クロアチア戦で、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースとの競争にもかかわらず、22歳のベリンガムが10番として先発すると見込まれる。4度目の大舞台となる彼は、米国、メキシコ、カナダで開催される今大会で、トゥヘル監督率いるチームに貴重な経験をもたらすとヘンダーソンは語る。
「彼はキャリアで重要な局面を経験し、大舞台に強い」とヘンダーソンは続けた。「大会経験が豊富なので、今回の大会でもチームにとって極めて重要な選手だ。どのチームメイトに聞いても、彼が優れた仲間であり、熱心にトレーニングに取り組んでいると答えるだろう。 正直、報道の多くは真実ではない。だが、彼が何ができるか、キャンプで彼がどれだけ愛されているかは皆が知っている。それが一番大事だ」
世代をつなぐ架け橋
35歳でイングランド代表のW杯メンバーに選ばれたヘンダーソンには批判もある。しかし、ベリンガムは即座に反論し、彼がチームに不可欠だと擁護した。 レアル・マドリードのスターは「批判者は状況を理解していない」と切り捨て、ヘンダーソンを「チームの接着剤」と称えた。ヘンダーソンはフロリダの温暖地キャンプで生まれたチームワークを強調。そこでベリンガムがリオ・ングモハら若手を指導する姿を見ていた。
「ピッチ外の文化や環境は大切だが、それは一人では作れない。 「出場するかどうかは関係なく、全員が素晴らしいチームメイトであることが大切だ」
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トゥヘル監督の下で勝利の文化を築く
「スリー・ライオンズ」が優勝候補として大会に臨む中、ヘンダーソンはチーム雰囲気がここ数年で最も強固だと語る。トゥヘル監督の就任後、大会前の厳しい調整を通じてチームの結束はさらに深まった。
「大切なのは、互いを高め合い、必要なときに支え合える環境と文化だ」とヘンダーソンは語る。「監督が就任して以来、その実践は順調で、絆はさらに強固になった。 合宿を終えた今、チームの状態にはとても満足している。ここ2週間、チームメイトの頑張りは素晴らしかったし、いよいよ本番が始まるのが楽しみだ」