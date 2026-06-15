イングランドは水曜日のグループL初戦クロアチア戦で、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースとの競争にもかかわらず、22歳のベリンガムが10番として先発すると見込まれる。4度目の大舞台となる彼は、米国、メキシコ、カナダで開催される今大会で、トゥヘル監督率いるチームに貴重な経験をもたらすとヘンダーソンは語る。

「彼はキャリアで重要な局面を経験し、大舞台に強い」とヘンダーソンは続けた。「大会経験が豊富なので、今回の大会でもチームにとって極めて重要な選手だ。どのチームメイトに聞いても、彼が優れた仲間であり、熱心にトレーニングに取り組んでいると答えるだろう。 正直、報道の多くは真実ではない。だが、彼が何ができるか、キャンプで彼がどれだけ愛されているかは皆が知っている。それが一番大事だ」