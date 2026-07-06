ジョーダン・ヘンダーソンは奇妙な手首の怪我で手術が必要となり、ワールドカップの残りを欠場する。

試合後の会見でイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、36歳の元リヴァプール主将が次戦のノルウェー戦に出場できないと発表した。手首の負傷は深刻で、現在も病院に入院中だ。「とても残念だ。今夜の予定には合わない」と監督は語った。 今後の処置は不明だ」

ヘンダーソンは代表通算90試合出場を達成したばかりのチームリーダーだが、今大会ではパナマ戦の終盤に途中出場したのみ。それでも、同試合でジャレル・クアンサが退場したようにチームは苦境にあり、彼の経験値は不可欠とされていた。この離脱で、トゥヘル監督の選手起用はさらに制限される。