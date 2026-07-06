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翻訳者：
ジョーダン・ヘンダーソンは奇妙な手首の怪我で手術が必要となり、ワールドカップの残りを欠場する。
ヘンダーソンにとって、祝賀会は惨事へと一変した
「スリー・ライオンズ」がメキシコを3－2で下したこの夜、ヘンダーソンにとっては苦痛に満ちた結末となった。 出場機会のなかったブレントフォード所属のMFは、試合後、ファンに挨拶しようと広告看板に足を取られ転倒。手首を重傷し、手術が必要と報じられている。
医療スタッフが駆けつけると、状況は急激に悪化した。イングランド陣営にとって不安な場面となり、ヘンダーソンは酸素吸入を受けた後、ストレッチャーでピッチを後にした。彼はそのままメキシコシティの病院へ搬送され、検査を受けた。一方、代表チームは来週のノルウェー戦に向けてカンザスシティの宿舎へ戻った。
- AFP
トゥヘル監督、深刻な打撃と認める
試合後の会見でイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、36歳の元リヴァプール主将が次戦のノルウェー戦に出場できないと発表した。手首の負傷は深刻で、現在も病院に入院中だ。「とても残念だ。今夜の予定には合わない」と監督は語った。 今後の処置は不明だ」
ヘンダーソンは代表通算90試合出場を達成したばかりのチームリーダーだが、今大会ではパナマ戦の終盤に途中出場したのみ。それでも、同試合でジャレル・クアンサが退場したようにチームは苦境にあり、彼の経験値は不可欠とされていた。この離脱で、トゥヘル監督の選手起用はさらに制限される。
ベリンガムがベテランチームメイトを応援
2得点を挙げたベリンガムは、負傷したチームメイトを気遣った。
「彼は少し厄介な状況にあるが、医療チームがすべてをしっかりと管理している。詳しい状況はよく分からないので、あまり詳しく話すのは控えるが、全員が彼を支えるためにそばにいてくれた」とベリンガムは語った。
『The Athletic』によると、医療チームは専門家と手術日程を調整中で、ヘンダーソンの4度目のW杯出場は絶望的となった。ベンチから声を掛け続けていた彼は、この不慮の事故で歴史的な夜に小さな影を落とした。
- Getty
不透明な状況下での準々決勝に向けた準備
イングランドはノルウェー戦を前に、主力のベテランを欠く苦境に立たされた。ヘンダーソンの負傷は、波乱続きの今回のワールドカップでまた一つ加わった試練だ。彼はグループリーグでわずかに出場しただけで、10年以上にわたる代表キャリアに悔しい幕切れとなった。
さらにクアンサもレッドカードで出場停止となり、トゥヘル監督は選手層の薄さに頭を痛めている。ベテランリーダーがピッチではなくスタンドから声を掛ける状況を受け、チームは急ぎ態勢を立て直さねばならない。
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