プレミアリーグには現在、アーセナルの3度ゴールデングローブを獲得したデビッド・ラヤ、リヴァプールのブラジル代表アリソン、マンチェスター・シティのイタリア代表ジャンルイジ・ドンナルンマ、アストン・ヴィラのワールドカップ優勝経験を持つエミ・マルティネスなど、多くのトップゴールキーパーが活躍している。

ピックフォードがプレミアリーグのGKトップ5に入るか問われた際、元イングランド代表GKジェームズは「安定性を考えれば、彼は間違いなくトップ5だ」と語った。

僕はジョーダンの大ファンだ。 ジョーダンはプレミアリーグでも特異な存在だ。適材適所という言葉通り、アリのような選手――ベストな状態なら世界最高のGKだ――をエバートンやニューカッスルに置いても真価は発揮できない。だからリヴァプールでプレーする彼は理想的な組み合わせだ。

アーセナルのデビッド・ラヤもチームにぴったりです。ジョーダン・ピックフォードもエバートンでは最適ですが、それはボール配給などの要素によるものです。代表ではスタイルが異なるため、彼もイングランド代表にフィットするでしょう。

「ジョーダンは多様な環境で力を発揮できる。間違いなくトップ5に入る選手だ」