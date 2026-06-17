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ジョーダン・ピックフォードはプレミアリーグのGKランキングで何位なのか？ 元イングランド代表のデビッド・ジェームズは、エヴァートンの守護神を名ゴールキーパーの一人と評価している。
ピックフォードはイングランド代表で何試合に出場したのか？
ウェアサイド出身でサンダーランドのアカデミー育ちのピックフォードは、2017年にA代表デビューし、これまでに84キャップを記録している。32歳の彼は代表通算100キャップを超え、さらに出場数を伸ばすことを目指している。
トーマス・トゥヘル監督は2026年W杯で彼を起用し、60年ぶりのタイトル獲得を狙う。ゴール前には、最も信頼できる最終防衛ラインが待つ。
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ピックフォードは今も英国人GK最高移籍金記録保持者だ
ピックフォードは長年、イングランド代表の安定感の象徴だ。ゴールマウスでの圧倒的な存在感がそれを支える。クラブでは欧州大会に出場する機会が少なかったものの、代表では不動のレギュラーである。
2017年に2500万ポンド（3400万ドル）でマージーサイドのエバートンへ移籍し、現在も英国人GK最高移籍金記録保持者である。タイトルは獲得していないが、イングランドだけでなく世界でもその地位は揺るぎない。
ピックフォードは、アリソンやラヤと並んでプレミアリーグでどのくらいでしょうか？
プレミアリーグには現在、アーセナルの3度ゴールデングローブを獲得したデビッド・ラヤ、リヴァプールのブラジル代表アリソン、マンチェスター・シティのイタリア代表ジャンルイジ・ドンナルンマ、アストン・ヴィラのワールドカップ優勝経験を持つエミ・マルティネスなど、多くのトップゴールキーパーが活躍している。
ピックフォードがプレミアリーグのGKトップ5に入るか問われた際、元イングランド代表GKジェームズは「安定性を考えれば、彼は間違いなくトップ5だ」と語った。
僕はジョーダンの大ファンだ。 ジョーダンはプレミアリーグでも特異な存在だ。適材適所という言葉通り、アリのような選手――ベストな状態なら世界最高のGKだ――をエバートンやニューカッスルに置いても真価は発揮できない。だからリヴァプールでプレーする彼は理想的な組み合わせだ。
アーセナルのデビッド・ラヤもチームにぴったりです。ジョーダン・ピックフォードもエバートンでは最適ですが、それはボール配給などの要素によるものです。代表ではスタイルが異なるため、彼もイングランド代表にフィットするでしょう。
「ジョーダンは多様な環境で力を発揮できる。間違いなくトップ5に入る選手だ」
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2026年ワールドカップ：イングランド、さらなる無失点試合を目指す
自信家のピックフォードは、今夏イングランドが再びPK戦に臨む場合、自らキックを蹴ると表明した。ジェームズも12ヤードのキックを支持している。
水曜日のクロアチア戦を含むグループLでは、当面ハリー・ケインがキッカーを務める見込みで、ガーナ、パナマとの試合も控える。
予選を無失点で突破したピックフォードは、チームが勢いをつける中でさらにクリーンシートを伸ばしたい考えだ。代表戦後、彼はヒル・ディキンソン・スタジアムに戻り、デビッド・モイーズ監督の下で重要な役割を担う。金曜日に発表される2026-27プレミアリーグ日程で、全選手が来季の予定を確認する。