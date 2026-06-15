ジョーダン・ピックフォードはイングランド代表でPKを蹴るか？ デビッド・ジェームズが2026年W杯でトーマス・トゥヘル監督が取るPK戦の姿勢を予測する。

元イングランド代表GKジェームズは、グロブナー・スポーツ代表としてGOALの取材に答え、ピックフォードが最初の5人のキッカーに入る可能性についてこう語った。「あり得るね。

彼に自信と能力があるか？ ある。トゥヘルが起用するか？ トゥヘルなら「君がベスト5ならやれ」と言うかもしれない。

GKは正確なキックを誇りとする。それが彼らの役割の大きな部分を占めるため、PK戦で追加の責任を担うことも不思議ではない。

この質問に、イングランド代表で53試合出場したジェームズはこう続けた。「ジョーダン・ピックフォードは、正確さと技術でゴールキーパーとして群を抜き、フィールドプレーヤーと比べてもトップクラスのストライカーだ。 他のGKが彼ほど正確かは疑問だ。だから、彼らがPKを蹴らないのは当然かもしれない。

とはいえ、距離はわずか12ヤードで、狙うは上隅だけ。なぜこんなに騒ぐのか分からない。特に国際大会では、GKより優れたフィールドプレーヤーを5人選べるはずだ。GK組合を守るためにも、そう信じたい。