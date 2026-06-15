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ジョーダン・ピックフォードはイングランド代表でPKを蹴るか？ デビッド・ジェームズが2026年W杯でトーマス・トゥヘル監督が取るPK戦の姿勢を予測する。
ピックフォードはPKを止めることで有名になった。
ピックフォードは2017年の代表デビュー以来、イングランドの正GKとして定着。ワールドカップ準決勝、欧州選手権2大会連続決勝進出に貢献した。
32歳の彼は母国を失望させたことがなく、PK阻止でも知られる。今夏、再び世界の頂点を狙う戦いでその真価が問われるかもしれない。
イングランドはたびたび延長戦に及び、極限の死闘を強いられる運命をたどる。北米の舞台でも同じ展開になれば、ピックフォードは12ヤードのシュートを上からも前からも止められるか。
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PK戦でピックフォードはイングランドを救えるか？
元イングランド代表GKジェームズは、グロブナー・スポーツ代表としてGOALの取材に答え、ピックフォードが最初の5人のキッカーに入る可能性についてこう語った。「あり得るね。
彼に自信と能力があるか？ ある。トゥヘルが起用するか？ トゥヘルなら「君がベスト5ならやれ」と言うかもしれない。
GKは正確なキックを誇りとする。それが彼らの役割の大きな部分を占めるため、PK戦で追加の責任を担うことも不思議ではない。
この質問に、イングランド代表で53試合出場したジェームズはこう続けた。「ジョーダン・ピックフォードは、正確さと技術でゴールキーパーとして群を抜き、フィールドプレーヤーと比べてもトップクラスのストライカーだ。 他のGKが彼ほど正確かは疑問だ。だから、彼らがPKを蹴らないのは当然かもしれない。
とはいえ、距離はわずか12ヤードで、狙うは上隅だけ。なぜこんなに騒ぐのか分からない。特に国際大会では、GKより優れたフィールドプレーヤーを5人選べるはずだ。GK組合を守るためにも、そう信じたい。
ゴールキーパーはPKを蹴る際の気散じを避けるべきだろうか？
PK戦では、試合前の戦術がペットボトルに書き込まれる現代、GKはすでに多忙だ。さらに自分がどこに蹴るかを考えるのは、まさに追い打ちである。
余計な気を散らす要素は避けるべきかとの問いに、元リヴァプール、アストン・ヴィラ、ウェストハム、マンチェスター・シティ、ポーツマスのGKジェームズは次のように語った。 「正直、ハーフウェイラインから歩いてくる時間や労力、あのプレッシャーは再現できないと言われるが、PKを蹴る行為自体は再現できる。でも、GKがゴールから出て20ヤード歩いてペナルティエリア外で蹴る方が、みんなにとってずっと楽だ。
ピックフォードがPKを蹴っても問題ない。数年前にマンチェスター・シティのエデルソンが「自分がチームで一番のPKキッカーだ」と言っていたのを覚えている。 ペップ［グアルディオラ］がそうしなかったのは意外だったが、これも監督の判断次第だ。ペップはエデルソンにPKを蹴らせたくなかったのだろう。一方、トーマス・トゥヘルなら『ああ、いいよジョーダン、君ならできる』と言ってくれる気がする。それなら面白い話になるだろうね」
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2026年ワールドカップを控えたイングランドのPK成績は、一長一短だ
イングランドは現時点でPK戦のプレッシャーは遠い。2026年W杯グループステージは水曜にクロアチア戦で始まる。その後、ガーナとパナマと対戦する。
ベスト16に進めばPK戦の不安が現実になる。ピックフォードがゴールを守った試合では、2018年のコロンビア戦とスイス戦2試合で勝利している。だがユーロ2020決勝ではイタリアに敗れ、60年続くタイトルレスは続いている。