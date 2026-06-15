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Jordan Pickford England 2026Getty
Chris Burton

翻訳者：

ジョーダン・ピックフォードはイングランド代表でPKを蹴るか？ デビッド・ジェームズが2026年W杯でトーマス・トゥヘル監督が取るPK戦の姿勢を予測する。

イングランド
ジョーダン・ピックフォード
ワールドカップ
トーマス・トゥヘル
イングランド 対 クロアチア
エヴァートン

ジョーダン・ピックフォードはイングランド代表でPKを蹴りたいと表明している。2026年ワールドカップで試合が延長に及んだ場合、エバートンのGKがPK戦に起用されるのかは不明だ。元イングランド代表GKデビッド・ジェームズはGOALの取材に、トーマス・トゥヘル監督の考えを語った。過去の実例から、事前の計画が不可欠だ。

  • ピックフォードはPKを止めることで有名になった。

    ピックフォードは2017年の代表デビュー以来、イングランドの正GKとして定着。ワールドカップ準決勝、欧州選手権2大会連続決勝進出に貢献した。

    32歳の彼は母国を失望させたことがなく、PK阻止でも知られる。今夏、再び世界の頂点を狙う戦いでその真価が問われるかもしれない。

    イングランドはたびたび延長戦に及び、極限の死闘を強いられる運命をたどる。北米の舞台でも同じ展開になれば、ピックフォードは12ヤードのシュートを上からも前からも止められるか。

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  • Jordan Pickford Harry Kane John Stones England 2026Getty

    PK戦でピックフォードはイングランドを救えるか？

    元イングランド代表GKジェームズは、グロブナー・スポーツ代表としてGOALの取材に答え、ピックフォードが最初の5人のキッカーに入る可能性についてこう語った。「あり得るね。

    彼に自信と能力があるか？ ある。トゥヘルが起用するか？ トゥヘルなら「君がベスト5ならやれ」と言うかもしれない。

    GKは正確なキックを誇りとする。それが彼らの役割の大きな部分を占めるため、PK戦で追加の責任を担うことも不思議ではない。

    この質問に、イングランド代表で53試合出場したジェームズはこう続けた。「ジョーダン・ピックフォードは、正確さと技術でゴールキーパーとして群を抜き、フィールドプレーヤーと比べてもトップクラスのストライカーだ。 他のGKが彼ほど正確かは疑問だ。だから、彼らがPKを蹴らないのは当然かもしれない。

    とはいえ、距離はわずか12ヤードで、狙うは上隅だけ。なぜこんなに騒ぐのか分からない。特に国際大会では、GKより優れたフィールドプレーヤーを5人選べるはずだ。GK組合を守るためにも、そう信じたい。

  • ゴールキーパーはPKを蹴る際の気散じを避けるべきだろうか？

    PK戦では、試合前の戦術がペットボトルに書き込まれる現代、GKはすでに多忙だ。さらに自分がどこに蹴るかを考えるのは、まさに追い打ちである。

    余計な気を散らす要素は避けるべきかとの問いに、元リヴァプール、アストン・ヴィラ、ウェストハム、マンチェスター・シティ、ポーツマスのGKジェームズは次のように語った。 「正直、ハーフウェイラインから歩いてくる時間や労力、あのプレッシャーは再現できないと言われるが、PKを蹴る行為自体は再現できる。でも、GKがゴールから出て20ヤード歩いてペナルティエリア外で蹴る方が、みんなにとってずっと楽だ。

    ピックフォードがPKを蹴っても問題ない。数年前にマンチェスター・シティのエデルソンが「自分がチームで一番のPKキッカーだ」と言っていたのを覚えている。 ペップ［グアルディオラ］がそうしなかったのは意外だったが、これも監督の判断次第だ。ペップはエデルソンにPKを蹴らせたくなかったのだろう。一方、トーマス・トゥヘルなら『ああ、いいよジョーダン、君ならできる』と言ってくれる気がする。それなら面白い話になるだろうね」

  • Jordan Pickford England penalty saveGetty

    2026年ワールドカップを控えたイングランドのPK成績は、一長一短だ

    イングランドは現時点でPK戦のプレッシャーは遠い。2026年W杯グループステージは水曜にクロアチア戦で始まる。その後、ガーナとパナマと対戦する。

    ベスト16に進めばPK戦の不安が現実になる。ピックフォードがゴールを守った試合では、2018年のコロンビア戦とスイス戦2試合で勝利している。だがユーロ2020決勝ではイタリアに敗れ、60年続くタイトルレスは続いている。

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