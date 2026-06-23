32歳のピックフォードは、シルトンの無失点記録を意識しているかもしれない。その歴史的記録について問われたサッカー史に残る名GKはこう語った。「今の相手には“楽勝”“無失点”と呼びたくなる試合もある。私たちの時代はそんな試合は少なかった！」

ジョーダンには大きな敬意を抱いている。彼が若き日から成長していく姿を見てきた。彼は成熟したと思う。声を出してチームを引っ張る姿勢が気に入っている。ディフェンス陣に厳しく当たる一方で、励ましたり責任を引き受けたりする姿も見られる。今の彼にとって、それが大きな要素になっていると思う。

フィールドプレーヤーのようにプレーする能力も高く、50ヤードのロングボールをFWやMFに正確に蹴れる点が特に素晴らしい。

彼のPK阻止率は非常に高い。今は試合前に相手チームやキッカーを分析するコーチから多くの情報を得る。キッカーやコースをリスト化しているのだろう。

PKキッカーも同様で、緊張する姿はほとんど見られない。皆、気持ちを整え、リラックスし、集中するようにプログラムされているようだ。サッカーはこうしてコーチングの側面から進化してきたのだ。

火曜日、イングランド代表はジレット・スタジアム（フォックスボロ）でガーナとグループL第2戦に臨む。初戦でクロアチアを4-2で破ったトーマス・トゥヘル監督率いるチームは、この試合でもトラブルなく進みたいところだ。