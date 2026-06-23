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ジョーダン・ピックフォードはイングランドの偉大なGKの中でどの位置にランクされるのか。記録保持者のピーター・シルトンがゴードン・バンクスやデビッド・シーマンらと比較し、現在の正GKを評価する。
バンクス、シルトン、シーマン、ハート：ピックフォードは、その輝かしい先達たちの足跡をたどる。
1970～1990年、シルトンはノッティンガム・フォレストで欧州チャンピオンズカップ2連覇とW杯準決勝進出を果たし、代表では125試合に出場した。これはリヴァプールとトッテナムのレジェンド、レイ・クレメンスとの激しい競争を勝ち抜いた結果だった。
シルトンが台頭する前、レスターの重鎮バンクス（73キャップ）は1966年のイングランド優勝を支えた。80年代後半にはアーセナルのシーマンが頭角を現し、その後デビッド・ジェームズやジョー・ハートへバトンが渡った。
シルトンの125キャップは未だ破られていない（ハリー・ケインが将来更新すると予想される）。また、国際試合66回の無失点記録も当分破られそうもない。
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ピックフォードはイングランドの伝説的GKの中で何位にランクするのでしょうか？
85試合出場を達成したエバートンのGKピックフォードについて、シルトンはリンクス・ファイン・フレグランス社の「The Official Makeup」キャンペーンの一環としてGOALに語った。 「私が代表を引退して以来、彼こそ最高のGKだ。ワールドカップ準決勝進出やPKストップが示す通り、記録が証明している。まだ若い。
彼を最高のGKの一人と考える。デビッド・シーマンも近い存在だが、全体を見れば私がプレーしていた時代以来、最も優れた選手だ」
無失点記録：ピックフォードはシルトンの記録に追いつけるか？
32歳のピックフォードは、シルトンの無失点記録を意識しているかもしれない。その歴史的記録について問われたサッカー史に残る名GKはこう語った。「今の相手には“楽勝”“無失点”と呼びたくなる試合もある。私たちの時代はそんな試合は少なかった！」
ジョーダンには大きな敬意を抱いている。彼が若き日から成長していく姿を見てきた。彼は成熟したと思う。声を出してチームを引っ張る姿勢が気に入っている。ディフェンス陣に厳しく当たる一方で、励ましたり責任を引き受けたりする姿も見られる。今の彼にとって、それが大きな要素になっていると思う。
フィールドプレーヤーのようにプレーする能力も高く、50ヤードのロングボールをFWやMFに正確に蹴れる点が特に素晴らしい。
彼のPK阻止率は非常に高い。今は試合前に相手チームやキッカーを分析するコーチから多くの情報を得る。キッカーやコースをリスト化しているのだろう。
PKキッカーも同様で、緊張する姿はほとんど見られない。皆、気持ちを整え、リラックスし、集中するようにプログラムされているようだ。サッカーはこうしてコーチングの側面から進化してきたのだ。
火曜日、イングランド代表はジレット・スタジアム（フォックスボロ）でガーナとグループL第2戦に臨む。初戦でクロアチアを4-2で破ったトーマス・トゥヘル監督率いるチームは、この試合でもトラブルなく進みたいところだ。
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公式写真：1986年ワールドカップの記憶に残る試合で注目されたシルトン
サッカー史上最も物議を醸した瞬間の当事者であるシルトンは、ついにその件に区切りをつけた。 リンクス・ファイン・フレグランスが後援したこの和解の儀式で、シルトンは1986年W杯の“あの瞬間”を体現するマスコットと握手。この「ザ・オフィシャル・メイクアップ」で、彼は公に初めて過去を水に流した。
イベントはシルトンの故郷に近いチェルムズフォードFCで行われ、リンクスは2026年FIFAワールドカップ™のアルゼンチン人マスコットを招いた。結果：シルトン×リンクス 1、恨み 0。