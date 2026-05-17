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Moataz Elgammal

翻訳者：

ジョーダン・ピックフォードのシュートを止めた際に負傷したウェイン・ルーニーが手術の可能性に直面している。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは現在ギプスをつけている。

ウェイン・ルーニー
マンチェスター・ユナイテッド
ジョーダン・ピックフォード
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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーが不慮の手首の怪我で手術が必要になる可能性があると明かした。土曜日のFAカップ決勝で解説を務めた彼は、ギプスを巻いた姿で登場した。この怪我は、テレビ収録中にエバートンのGKジョーダン・ピックフォードの強烈なシュートをブロックしようとした際に負った。

  • 元ストライカーにとって、大きな代償を伴うセーブだった。

    ルーニーは月曜日に専門医の診察を受け、手首の手術が必要かどうか判断する。 40歳のルーニーは土曜、BBCが中継したFAカップ決勝に登場。アントワーヌ・セメニョのゴールでマンチェスター・シティがチェルシーに1-0で勝利したこの試合では、彼は目立つギプスを腕に巻いていた。ルーニーによると、エバートンの練習場での収録中、ゴール前で反射神経を試していたところ負傷。守備動作を取った際に痛めたため、医師の診断を受けたという。

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    衝突の瞬間について

    テレビ中継では、エバートンとイングランド代表の正GKピックフォードの強烈なシュートを、左に飛び込んで防ぐ彼の姿が映し出された。「ほら、エバートン時代はGKだったんだ」とルーニーは説明した。「あのセーブを見てくれ。 その直後に手を痛め、月曜日に外科医の診断を受け、手術の要否を確認する予定だ」。シュートの衝撃は手首に大きな負担となった。また、腫れがひどいため結婚指輪を外していることも明かした。

  • リチャーズはかつてのライバルに疑問を呈する

    この告白でスタジオは笑いに包まれた。同僚で元マンチェスター・シティDFのマイカ・リチャーズは特に盛んにからかった。珍しい怪我の経緯を聞いたリチャーズは「いつになったら大人になるんだ？」と冗談交じりに口を挟んだ。激しいマンチェスター・ダービーで度々激突した二人。今も続くライバル関係が、軽妙なやり取りで浮き彫りになった。 元D.C.ユナイテッドとプリマス・アーガイルの監督である彼は動じず、「痛かったけど、大丈夫」と笑って済ませた。

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    ワールドカップを見据えて

    今シーズン終盤も40歳のルーニーはメディア活動を続ける。手首の怪我が治れば、BBCの2026年ワールドカップ中継も担当する。イングランド代表はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと初戦を迎える。

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