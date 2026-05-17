ジョーダン・ピックフォードのシュートを止めた際に負傷したウェイン・ルーニーが手術の可能性に直面している。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは現在ギプスをつけている。

ルーニーは月曜日に専門医の診察を受け、手首の手術が必要かどうか判断する。 40歳のルーニーは土曜、BBCが中継したFAカップ決勝に登場。アントワーヌ・セメニョのゴールでマンチェスター・シティがチェルシーに1-0で勝利したこの試合では、彼は目立つギプスを腕に巻いていた。ルーニーによると、エバートンの練習場での収録中、ゴール前で反射神経を試していたところ負傷。守備動作を取った際に痛めたため、医師の診断を受けたという。