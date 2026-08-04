BOYLE Sportsの提供で語ったギヴンは、トップレベルで安定したパフォーマンスを見せ続けているにもかかわらず、ピックフォードを巡る移籍の憶測がほとんどないことに驚きを示した。

このGKの状況について、ギヴンは次のように述べた。「ジョーダン・ピックフォードはもう10年近くエヴァートンにいて、その大半の期間でイングランドの正GKでもあった。それに、イングランドのワールドカップでの出場試合数記録も更新した。その間に他クラブが獲得に動くという話を耳にしてこなかったのは不思議だ。

「もしかしたら、彼はエヴァートンで本当に落ち着いているのかもしれない。ここ何年かでジョーダンにオファーがあったのかどうかは、もちろん私たちには分からない。ただ、監督の去就が話題になるように、夏によってはGKの玉突き移籍のようなものが起こることがよくある。

「ジョーダンは長く第一線でやっているから、34歳か35歳くらいだと思ってしまうが、まだ32歳なんだ。私は33歳の時にマンチェスター・シティへ移籍したし、GKは一般的に年齢を重ねることでさらに良くなるものでもある。彼にはトップレベルでまだ何年もやれる時間が残っているが、もしかするとジョーダンは今の場所に満足しているのかもしれない。もし彼が少しでも前向きな反応を示せば、チェルシーは明日にでも電話をかけてきて、獲得のチャンスに飛びつくはずだと思う。

「彼に関する噂をあまり見ないのは、やはり驚きだ。エヴァートンのために見せるセーブのいくつかは本当に驚異的だからね。昨季のセント・ジェームズ・パークで、サンドロ・トナーリのシュートをクロスバーの上にはじき出した場面を覚えている。信じられないようなセーブだったが、彼はああいうプレーを持っている。

「彼はいわば『安定感のある男』だ。それで私が彼を低く評価していると思うなら、そうではない。むしろ褒めているんだ。

「あれほど安定したGKがいるのは本当に大きなプラスだし、彼には確かな個性もある。時にそれが出過ぎると言う人もいるが、それはチームに結果をもたらしたいという情熱やハングリーさ、欲求の表れだ。あれは勝利への執念であって、指導して身につけさせたり、教えたりできるものではない。ただそれが彼という人間なんだ。私はそういうところをまったく気にしない」