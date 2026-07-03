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ジョージア・スタンウェイがアーセナルに加入！ ライオネスのスターは、バイエルン・ミュンヘンでの4年間を終え、ガンナーズへの移籍を完了した。
公式発表：ジョージア・スタンウェイがアーセナルへの移籍を完了
金曜、スタンウェイの加入が発表され、27歳の彼女はロンドン北部のクラブで背番号4を着ける。彼女は「アーセナルに加入でき誇りに思う。女子サッカーを次のレベルへ導くこのクラブの一員として、トロフィー獲得と成長を目指したい」と語った。 タイトル獲得と自身の成長を目指し、熱心なファンがいるこのクラブが最適な場所です」
アーセナルを率いるレネ・スレガース監督も「ジョージアは優れたMFで、彼女が加入してくれたことをとても嬉しく思う。経験値が高く、中盤に新たなオプションをもたらし、勝利へのマインドセットをさらに高めてくれるだろう。プレシーズンから一緒に練習できる日が待ち切れない」と期待を語った。
契約期間は公式には発表されていないが、Arseblogによると3年契約で1年の延長オプションがあるという。
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンでキャリアを再起させた方法
スタンウェイは4年ぶりにイングランドへ復帰する。この間、チームと個人両面で多くのタイトルを獲得した。
バイエルンでは4年連続ブンデスリーガ制覇や2度の国内3冠など8冠を達成し、今年はCL準決勝進出にも貢献した。
しかし、ドイツでの4年間で最も価値があったのは、彼女の個人的な成長だ。マンチェスター・シティでは「停滞」と「頭打ち」を感じていたスタンウェイは、7年間在籍したクラブを離れ2022年にバイエルンへ移籍。そこでキャリアを再始動させた。
バイエルンでは巻き返し、世界屈指のMFとしての地位を確立した。クラブでの活躍に加え、ライオネッス（イングランド代表）でも欧州選手権2連覇と2023年W杯決勝進出に貢献した。 実際、その活躍が評価され、2023年W杯直後にはバロンドール候補に初選出された。
スタンウェイの加入は、アーセナルが抱える課題の解決につながる。
スタンウェイはサッカー界屈指の中盤選手としてアーセナルに加入する。昨季はより深い位置でプレーした経験もあり、その多才さは今夏補強が必要だったチームにとって大きな戦力となる。
スレガース監督のチームは、キム・リトルとマリオナ・カルデンテイに依存しすぎており、昨季はカイラ・クーニー＝クロスが欠場したことでその傾向が顕著だった。 スタンウェイの加入はこうした課題を解決し、さらにアイントラハト・フランクフルトのジェラルディン・ロイテラーの獲得も間近とされ、2026-27シーズン8年ぶりリーグ制覇へ中盤の厚みと戦術の幅が広がる。
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「これは始まりに過ぎない？」アーセナルが5人の新戦力を迎え入れる
国内タイトル奪還を狙うアーセナルで、スタンウェイは続々と加入する新戦力の先駆けとなる見込みだ。
ロイテラーに加え、元バルセロナのサイドバック、オナ・バトレの獲得も噂される。彼女はポジション世界最高峰の一人だ。 一方、アーセブログは先週、過去2年間でフラウエン・ブンデスリーガ最多得点を記録したドイツ代表FWセリーナ・チェルチと、RBライプツィヒが巨額の移籍金を要求すると見られる19歳のウインガー、リサ・バウムの両選手獲得に向けた動きを報じた。
先月にはケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、ヴィクトリア・ペロヴァ、ライア・コディナ、マヌエラ・ジンズベルガーが契約満了で退団しており、今夏は大きな転換期となる。アーセナルはこれらの補強で2019年以来のWSL制覇を狙う。
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