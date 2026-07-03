スタンウェイは4年ぶりにイングランドへ復帰する。この間、チームと個人両面で多くのタイトルを獲得した。

バイエルンでは4年連続ブンデスリーガ制覇や2度の国内3冠など8冠を達成し、今年はCL準決勝進出にも貢献した。

しかし、ドイツでの4年間で最も価値があったのは、彼女の個人的な成長だ。マンチェスター・シティでは「停滞」と「頭打ち」を感じていたスタンウェイは、7年間在籍したクラブを離れ2022年にバイエルンへ移籍。そこでキャリアを再始動させた。

バイエルンでは巻き返し、世界屈指のMFとしての地位を確立した。クラブでの活躍に加え、ライオネッス（イングランド代表）でも欧州選手権2連覇と2023年W杯決勝進出に貢献した。 実際、その活躍が評価され、2023年W杯直後にはバロンドール候補に初選出された。