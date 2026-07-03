スタンウェイは4年ぶりにイングランドへ復帰する。その間、チームと個人で多くのタイトルを獲得した。

バイエルンでは4連覇を含むブンデスリーガ4回、国内3冠2回など計8冠に貢献。今年はCL準決勝進出も果たした。

しかし、ドイツでの4年間で最も価値があったのは彼女の個人的な成長だ。マンチェスター・シティで「停滞」と「頭打ち」を感じたスタンウェイは7年間在籍した同クラブを離れ、2022年にバイエルンへ移籍。そこでキャリアを再始動させた。

バイエルンでは巻き返し、世界屈指のMFとしての地位を確立した。クラブでの活躍に加え、ライオネッス（イングランド代表）でも欧州選手権2連覇と2023年W杯決勝進出に貢献した。 実際、スタンウェイはW杯直後にバロンドール候補に初選出され、その存在感を示した。