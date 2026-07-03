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ジョージア・スタンウェイがアーセナルに加入！ ライオネスのスターは、バイエルン・ミュンヘンでの4年間を終え、ガナーズへの移籍を完了させた。
公式発表：ジョージア・スタンウェイがアーセナルへの移籍を完了
金曜、スタンウェイの加入が発表され、27歳の彼女はロンドン北部のクラブで背番号4を着ける。彼女は「アーセナルに加入でき誇らしい。女子サッカーを次のレベルへ導くクラブの一員になり、トロフィーを勝ち取り、選手として成長したい」と語った。 タイトル獲得と自身の成長を目指し、熱心なファンがいるこのクラブが最適な場所です」
アーセナル女子チームのレネー・スレガース監督も「ジョージアは優れたMFで、彼女が加入したことをとても嬉しく思う。経験値が高く、中盤に新しい要素をもたらし、勝利へのマインドセットを高めてくれるだろう。プレシーズンで一緒に練習することを楽しみにしている」と語った。
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スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンでキャリアを再起させた方法
スタンウェイは4年ぶりにイングランドへ復帰する。その間、チームと個人で多くのタイトルを獲得した。
バイエルンでは4連覇を含むブンデスリーガ4回、国内3冠2回など計8冠に貢献。今年はCL準決勝進出も果たした。
しかし、ドイツでの4年間で最も価値があったのは彼女の個人的な成長だ。マンチェスター・シティで「停滞」と「頭打ち」を感じたスタンウェイは7年間在籍した同クラブを離れ、2022年にバイエルンへ移籍。そこでキャリアを再始動させた。
バイエルンでは巻き返し、世界屈指のMFとしての地位を確立した。クラブでの活躍に加え、ライオネッス（イングランド代表）でも欧州選手権2連覇と2023年W杯決勝進出に貢献した。 実際、スタンウェイはW杯直後にバロンドール候補に初選出され、その存在感を示した。
スタンウェイの加入は、アーセナルが抱える課題の解決につながる。
スタンウェイはサッカー界屈指の中盤選手としてアーセナルに加入する。昨季はより深い位置でプレーし、その多才さは今夏補強が必要だったアーセナルに大きなプラスとなる。
スレガース監督のチームは、キム・リトルとマリオナ・カルデンテイへの依存度がここ数年で高まり、昨季はカイラ・クーニー＝クロス欠場の影響でその傾向が顕著だった。 スタンウェイの加入はこうした課題を解決し、さらにアイントラハト・フランクフルトのジェラルディン・ロイテラーの獲得も間近とされ、2026-27シーズン8年ぶりリーグ制覇へ中盤の厚みと戦術の幅が広がる。
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「これは始まりに過ぎない？」アーセナルが5人の新戦力を迎え入れる
国内タイトル奪還を狙うアーセナルは、スタンウェイを皮切りに複数選手を獲得する見込みだ。
ロイテラーに加え、アーセナルは元バルセロナのサイドバック、オナ・バトレの獲得も噂されている。彼女は同ポジションで世界トップクラスの選手だ。 一方、Arseblogは先週、過去2年間でフラウエン・ブンデスリーガ最多得点を記録したドイツ代表FWセリーナ・チェルチと、RBライプツィヒが巨額の移籍金を要求すると見られる19歳のウインガー、リサ・バウムの獲得に向けた動きを報じた。
先月、ケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、ヴィクトリア・ペロヴァ、ライア・コディナ、マヌエラ・ジンツベルガーが契約満了で退団したため、今夏は大きな転換期となる。再編によって2019年以来のWSL制覇を狙う。
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