ジョーイ・バートン、ゴルフクラブ乱闘疑惑で傷害容疑で逮捕

デイリー・メール紙によれば、バートンは「ヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近での口論後に拘束された2名の男性のうちの1人」であった。同紙はさらに、暴行の通報を受けて緊急サービスが呼び出されたと報じている。

同紙によれば「クラブハウス内で口論が発生」。対立が激化する中「建物外から武器が持ち出された可能性があり、バートンは自己防衛のため行動した可能性がある」との見方も示されている。

1人の男性が「顔と肋骨の負傷の検査」のため病院に搬送されたという。事件の調査が開始されている。