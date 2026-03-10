Getty
ジョーイ・バートン、ゴルフクラブ乱闘疑惑で傷害容疑で逮捕
疑惑の乱闘事件の調査開始
デイリー・メール紙によれば、バートンは「ヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近での口論後に拘束された2名の男性のうちの1人」であった。同紙はさらに、暴行の通報を受けて緊急サービスが呼び出されたと報じている。
同紙によれば「クラブハウス内で口論が発生」。対立が激化する中「建物外から武器が持ち出された可能性があり、バートンは自己防衛のため行動した可能性がある」との見方も示されている。
1人の男性が「顔と肋骨の負傷の検査」のため病院に搬送されたという。事件の調査が開始されている。
マージーサイド警察からの声明
マージーサイド警察の広報担当者は公式声明で次のように述べた：「3月8日（日）にヒュイトンで発生した暴行事件の通報を受け、2名が逮捕されたことを確認します。午後9時頃、ヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で男性が暴行を受けたとの通報を受け、緊急サービスがフェアウェイに駆けつけました。被害者は顔面と肋骨の負傷を診察するため病院に搬送されました。
「50歳の男性と43歳の男性が、刑法第18条（傷害罪）の容疑で逮捕されました。両名とも現在拘置中であり、刑事による取り調べを受ける予定です。本件に関する捜査は継続中です。」
バートンはニューカッスル対マンチェスター・シティのFAカップ戦を観戦した
問題の事件は、バートンがセント・ジェームズ・パークに戻り、ニューカッスルが自身の古巣であるマンチェスター・シティと対戦したFAカップ5回戦を観戦した翌日に起きたとされている。
バートンのXアカウント（フォロワー250万人、自身を「文化批評家」と称する）では、3月8日以降、一切の活動が確認されていない。
アルコ事件におけるバートンの判決
2025年12月、バートンは放送局員ジェレミー・ヴァインとサッカー解説者ルーシー・ウォード、エニ・アルコに対し、苦痛や不安を与える意図で著しく不快な電子通信を送信した罪で有罪判決を受け、6ヶ月の実刑判決（18ヶ月執行猶予）を言い渡された。
43歳の被告はさらに、地域社会で200時間の無償労働を完了し、2万ポンド（約340万円）以上の訴訟費用を支払うよう命じられた。
