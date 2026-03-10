ジョーイ・バートン、ゴルフクラブによる暴行容疑で1か月間勾留される。被害者は「重体」で片目の視力喪失の危険性あり

マージーサイド警察の広報担当者は、起訴内容について詳細な声明を発表した：「3月8日（日）夜にヒュイトンで発生した暴行事件を受け、2名の男性が起訴されたことを確認します。午後9時頃、ヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で男性が暴行を受けたとの通報を受け、緊急サービスがフェアウェイに駆けつけました。被害者は顔と体に重傷を負い、病院で診察を受けました。現在、重体ながら安定した状態で入院中です。」

警察は、ジョセフ・アンソニー・バートンとゲイリー・オグレイディの両名が「傷害罪（第18条）による傷害の意図」で起訴されたことを確認した。弁護側は初期報道で、対立においてバートンが自己防衛で行動した可能性を示唆したが、被害者の負傷の深刻さから裁判所は勾留について強硬な姿勢を示している。 バートンが今後1か月間勾留されることとなり、サッカー界は最も賛否両論を呼ぶ人物の一人がこれまでで最も深刻な法的挑戦に直面する様を見守っている。