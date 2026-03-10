Getty
ジョーイ・バートン、ゴルフクラブによる暴行容疑で1か月間勾留される。被害者は「重体」で片目の視力喪失の危険性あり
バートン、リヴァプールでの出廷後に勾留される
オグレイディは条件付き保釈が認められた一方、バートンは次回公判が予定されている4月7日まで勾留される。43歳の元選手は、イングランド代表で1試合出場した長いトップリーグキャリアを持つが、火曜日の午後に刑務所輸送車で法廷に到着し、身元確認のみを口にした。 この事件は、2017年に現役を引退して以来物議を醸し続けてきた元フリートウッド・タウンおよびブリストル・ローヴァーズ監督にとって、法的な重大な事態の悪化を意味する。
ゴルフクラブをめぐるトラブルで被害者が「重傷」を負う
この暴行事件の被害者は、非リーグのサッカーコーチであり、校長でもあるケビン・リンチ氏であると法廷で明らかにされた。 日曜日の午後 9 時頃、暴力的な口論の通報を受けて、救急隊がヒューイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ近くのフェアウェイに呼び出されました。検察側の弁護士チェルシー・カーンズは、バートンと被害者がクラブハウス内で「激しい議論」を始め、それが屋外に移った後、ある男性が暴行を受けているのを目撃したとの証言があったことを法廷で述べました。
医療専門家は、リンチ氏の容体は重篤だが安定していると説明しているが、負った傷は深刻である。51歳の被害者は肋骨と顔面に負傷し、この事件の結果、片方の目を失明する恐れがあることが裁判所に伝えられた。マージーサイド警察は、捜査が継続中であることを確認し、警察官はすでに戸別訪問調査を実施し、周辺住宅地のドアベルの映像を確認している。
バートン、アルコ誹謗中傷訴訟に続き法的トラブルが相次ぐ
バートンにとって災難続きの時期を締めくくる形で逮捕が執行され、高等法院における画期的な法的敗北と時期を同じくした。暴行事件の審理が行われた同日、元イングランド代表選手エニ・アルコがバートンを相手取った名誉毀損訴訟で勝訴したことが確定した。バートンは、放送局関係者に対する標的を定めたデジタル嫌がらせと中傷キャンペーンと評された行為を受け、30万ポンド（約5,500万円）を超える損害賠償金と訴訟費用の支払いを命じられた。
名誉毀損訴訟の法廷では、バートンがアルコを標的にした48件の投稿（極めて侮辱的な画像を含む）を公開した事実が認められた。 バートンの弁護団は最終的に、その行為が嫌がらせに該当することを認め、総額33万9000ポンドの罰金判決に至った。これらの民事・刑事上の進展は、バートンがジェレミー・ヴァインとルーシー・ワードに関する別の通信犯罪で執行猶予付きの禁固刑を受けたわずか数か月後のことであり、ヒュイトン事件の裁判を待つ彼の司法制度における現在の立場をさらに複雑にしている。
マージーサイド警察は日曜夜の事件について引き続き捜査を進めている
マージーサイド警察の広報担当者は、起訴内容について詳細な声明を発表した：「3月8日（日）夜にヒュイトンで発生した暴行事件を受け、2名の男性が起訴されたことを確認します。午後9時頃、ヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で男性が暴行を受けたとの通報を受け、緊急サービスがフェアウェイに駆けつけました。被害者は顔と体に重傷を負い、病院で診察を受けました。現在、重体ながら安定した状態で入院中です。」
警察は、ジョセフ・アンソニー・バートンとゲイリー・オグレイディの両名が「傷害罪（第18条）による傷害の意図」で起訴されたことを確認した。弁護側は初期報道で、対立においてバートンが自己防衛で行動した可能性を示唆したが、被害者の負傷の深刻さから裁判所は勾留について強硬な姿勢を示している。 バートンが今後1か月間勾留されることとなり、サッカー界は最も賛否両論を呼ぶ人物の一人がこれまでで最も深刻な法的挑戦に直面する様を見守っている。
