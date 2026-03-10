ジョーイ・バートン、ゴルフクラブでの乱闘容疑で逮捕

マージーサイド警察の広報担当者は、3月8日（日）にヒュートンで発生した暴行事件の通報を受け、2名を逮捕したと発表した。午後9時頃、ヒュートン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で男性が暴行を受けたとの119番があり、緊急車両がフェアウェイに急行した。被害者は顔と肋骨の怪我が疑われ、病院へ搬送された。

50歳と43歳の男2人が刑法18条（傷害）容疑で逮捕され、現在留置場で取調べを受けています。捜査は継続中です。」