Getty
翻訳者：
ジョーイ・バートン、ゴルフクラブでの乱闘容疑で逮捕
- Getty Images Sport
乱闘の疑いで捜査が始まった
デイリー・メール紙によると、バートン氏はヒュイトン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で起きた口論の末、逮捕された2人のうちの1人だった。同紙は、暴行の通報で緊急サービスが出動したと伝えている。
男性は顔と肋骨のけがを検査するため病院へ搬送された。警察は事件の経緯を調べている。
マージーサイド警察からの声明
マージーサイド警察の広報担当者は、3月8日（日）にヒュートンで発生した暴行事件の通報を受け、2名を逮捕したと発表した。午後9時頃、ヒュートン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブ付近で男性が暴行を受けたとの119番があり、緊急車両がフェアウェイに急行した。被害者は顔と肋骨の怪我が疑われ、病院へ搬送された。
50歳と43歳の男2人が刑法18条（傷害）容疑で逮捕され、現在留置場で取調べを受けています。捜査は継続中です。」
バートンはニューカッスル対マンチェスター・シティのFAカップの試合を観戦した
問題の出来事は、バートンがセント・ジェームズ・パークでFAカップ5回戦を観戦した翌日におきた。その試合ではニューカッスルが彼の古巣マンチェスター・シティと対戦していた。
フォロワー250万人を抱え、自身を「文化評論家」と称するバートンのXアカウントは、3月8日以降更新されていない。
アルコ事件におけるバートンの判決
2025年12月、バートンは、放送局のジェレミー・ヴァイン氏、サッカー解説者のルーシー・ウォード氏とエニ・アルコ氏に苦痛や不安を与える意図で著しく不快な電子通信を送った罪で有罪となり、懲役6か月、執行猶予18か月を言い渡された。
さらに200時間の社会奉仕と2万ポンド超の訴訟費用支払いを命じられた。