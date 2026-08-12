大幅な人員の入れ替わりがあったにもかかわらず、マッギンはクラブが正しい方向へ進んでいるという信念を揺るがせていない。在籍8年のキャプテンは、チャンピオンシップでもがく存在だったチームが、チャンピオンズリーグを戦うクラブへと変貌していく過程をその目で見てきた。マッギンは挑戦者という立場を楽しみながら、再び大舞台で疑念を抱く人々を見返す機会を心待ちにしている。

「自分がここに来てからの8年で、多くのことが変わった」とマッギンは説明した。「イングランドの優秀な若手選手たちを獲得し、選手たちが最高レベルでパフォーマンスを見せていれば、注目を集めるのは当然だ。成功を収める土台となった体制、基準、ルールがこのクラブにはある。新しいアストン・ビラに本当にワクワクしている」

「チームの中心となる核はあり、監督も同じで、やり方も同じだし、さらに多くを成し遂げたいという思いも同じだ。数シーズン前に、自分たちはもう限界に達したと考えた人は多かったが、僕たちはそれが間違いだと証明した」