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ジョン・マッギン、アストン・ビラに「限界はない」と強調 新生アストン・ビラはPSG戦でスーパーカップ制覇を狙う
新たな顔ぶれのヴィラがフランスの強豪と対戦する
この対戦は、アストン・ビラが欧州屈指の強豪相手にも十分に渡り合えることを示した2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝の再戦となる。最終的には2試合合計4-5で敗退したものの、ビラ・パークで行われた第2戦での3-2の熱戦の末の勝利は、ヨーロッパ全土に強い印象を与えた。しかし、エメリ監督が水曜日の決勝に臨むメンバーは、わずか18カ月前にパリ・サンジェルマンを極限まで追い詰めたチームから大きく様変わりしている。
モーガン・ロジャーズ、リュカ・ディーニュ、ユリ・ティーレマンスといった主力はすでにチームを離れており、中盤の軸アマドゥ・オナナは長期離脱中。さらに、エミ・マルティネス、エズリ・コンサ、オリー・ワトキンスはワールドカップでの戦いを終えた後、休暇延長が認められている。このためエメリ監督は選考に頭を悩ませており、あのバーミンガムでの一戦で先発した選手のうち、オーストリアでの先発メンバーに名を連ねそうなのは4人だけとなりそうだ。
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主将はなおもヴィラの進化に自信を示す
大幅な人員の入れ替わりがあったにもかかわらず、マッギンはクラブが正しい方向へ進んでいるという信念を揺るがせていない。在籍8年のキャプテンは、チャンピオンシップでもがく存在だったチームが、チャンピオンズリーグを戦うクラブへと変貌していく過程をその目で見てきた。マッギンは挑戦者という立場を楽しみながら、再び大舞台で疑念を抱く人々を見返す機会を心待ちにしている。
「自分がここに来てからの8年で、多くのことが変わった」とマッギンは説明した。「イングランドの優秀な若手選手たちを獲得し、選手たちが最高レベルでパフォーマンスを見せていれば、注目を集めるのは当然だ。成功を収める土台となった体制、基準、ルールがこのクラブにはある。新しいアストン・ビラに本当にワクワクしている」
「チームの中心となる核はあり、監督も同じで、やり方も同じだし、さらに多くを成し遂げたいという思いも同じだ。数シーズン前に、自分たちはもう限界に達したと考えた人は多かったが、僕たちはそれが間違いだと証明した」
マッギンがモチベーションを提供、エメリは歴史に挑む
ジョン・マッギンは、敬愛する指揮官の数少ない失敗を指摘することであっても、ロッカールームでの軽口をためらうタイプではない。エメリは、イスタンブールでフライブルクを破ってアストン・ビラを歴史的勝利に導いた後、5月にヨーロッパリーグで5度目の優勝を果たし、欧州屈指の名将としての地位を確立した。ただ、スーパーカップだけは取り逃がしてきたタイトルのままだ。エメリは、このスコットランド人MFから自身の過去の戦績について耳元でからかわれていたことを認めた。
「彼は、ほら、マッギンのことだが、先週も私に思い出させてきたよ。チェルシーに負けたことをね」とエメリは明かした。「もちろん、これはチャンスだ。タイトルは私たちに特別な瞬間をもたらしてくれるものだ。プロとして、タイトルを懸けて戦うことは私たちの目標だ。PSGが本命だが、私はこの試合を戦うこと、そして私たちの力でPSG相手にどこまで試せるのかを楽しみにしている。監督としても、選手としても、クラブとしても、これはタイトルだ。それは、私たちがどういう存在で、どうやってここまでたどり着いたのかを誇りに思わせてくれるものの一つだ」
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メンバー再編は新たな課題をもたらす
ザルツブルクでのビラの戦いは、チームがPSGと前回対戦して以降に大幅な変貌を遂げているという事実によって、さらに難しくなっている。つまり、エメリ監督はあの劇的なチャンピオンズリーグ準々決勝で先発した選手のうち、先発メンバーに名を連ねるのは4人のみとなる可能性が高いということだ。とはいえ、重い膝の負傷からの実戦感覚をまだ取り戻している途中ではあるものの、ブバカル・カマラが試合当日のメンバーに復帰することは追い風となる。6000人を超えるビラのファンがオーストリアへ駆けつける中、エメリ監督がついに自身を苦しめ続けてきた唯一のタイトルを手にする舞台は整った。
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