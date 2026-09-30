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ジョン・マクギン、スイスに屈してセバスティアン・ポコニョリの未勝利スタートが続く中、スコットランドは「大きな後退」を強いられたと認める
ハムデン・パークで悲惨なスタート
マクギンは、ポコニョリのホーム初陣でスコットランドがスイスに0-3で完敗し、大きな痛手を受けたことを認めた。MFは、ヘンドリーが最後尾でのチャレンジによって一発退場となり、チームのゲームプランが11分の時点で崩れたと振り返った。その後の厳しい戦いを経ても、新たに就任した指揮官はネーションズリーグ2試合を終えてなお初勝利を探している状況だ。
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マッギン、厳しい夜を振り返る
スコットランド代表通算出場数でジム・レイトンに並び、歴代3位タイとなる91キャップ目を記録したベテランMFは、ポコニョリの下で新たな戦術的アイデンティティーに適応する作業が、すでに大きな困難に直面していることを認めた。『BBC Scotland』の取材に対し、マッギンは課題の大きさを認め、こう語った。「もっとうまくやれた場面もあったが、僕たちは新しい章をスタートさせていて、違うやり方でプレーすることを学んでいるところだ。あれは僕たちにとって大きな痛手だった」
また、この厳しい一戦から教訓を吸収する必要性を振り返り、こう付け加えた。「学ぶべきことはたくさんあるが、同時に得られるものも多い」
報われにくい役割を担うマクバーニーへの称賛
厳しいホームでの敗戦の余波が広がる中、マクギンは、ヘンドリーの早い時間帯での退場後、守備の形を立て直すためにスティーヴン・ウェルシュが投入され、前線で孤軍奮闘を強いられたオリ・マクバーニーの献身をいち早く擁護した。
厳しい状況下でのFWの献身ぶりを強調し、マクギンは「オリ・マクバーニーは素晴らしかったと思う。スコットランド代表のユニフォームを着て多くの批判を受けてきたが、［この試合は］報われにくい役割だった。それでも彼は僕たちのためにすべてを出し切ってくれた」と語った。
また、1人少ない状況で戦う際に求められる精神力を強調しつつ、再戦での雪辱を求めたMFは、「10人になったことで、これはキャラクターを試される状況だった。踏ん張らなければならない。僕たちにとって非常に大きな学びであり、次に敵地で彼らと対戦するときは、もう勝たなければならない」と言い切った。
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ポコニョーリ、就任早々にプレッシャーへ
スコットランドの精彩を欠くパフォーマンスにより、無得点は1971年以来初めて4試合連続に伸びた。一方で、ハムデンでのクリーンシートなしも8試合連続となった。この結果により、ポコニョーリは2008年のジョージ・バーリー以来、就任から最初の2試合を未勝利で終えた初のスコットランド代表監督となった。プレッシャーは急速に高まっており、土曜日にスコピエで行われる北マケドニア戦、そしてその後のホームでのスロベニア戦を控えている。
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