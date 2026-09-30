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ライブ
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Adhe Makayasa
翻訳者：

ジョン・マクギン、スイスに屈してセバスティアン・ポコニョリの未勝利スタートが続く中、スコットランドは「大きな後退」を強いられたと認める

ジョン・マッギン
スコットランド
スコットランド 対 スイス
スイス
UEFAネーションズリーグ リーグB
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

ジョン・マクギンは、スコットランドがスイスに0-3で敗れたネーションズリーグで完敗し、セバスティアン・ポコニョリ体制の下で大きな現実を突きつけられたことを認めた。ジャック・ヘンドリーの序盤の退場が、ハムデン・パークでの厳しい一夜への道を開き、新たに就任した指揮官はベンチでの初勝利をなおも探し続けることになった。

  • ハムデン・パークで悲惨なスタート

    マクギンは、ポコニョリのホーム初陣でスコットランドがスイスに0-3で完敗し、大きな痛手を受けたことを認めた。MFは、ヘンドリーが最後尾でのチャレンジによって一発退場となり、チームのゲームプランが11分の時点で崩れたと振り返った。その後の厳しい戦いを経ても、新たに就任した指揮官はネーションズリーグ2試合を終えてなお初勝利を探している状況だ。

  • imago-sport-1083973220.jpgAction Plus

    マッギン、厳しい夜を振り返る

    スコットランド代表通算出場数でジム・レイトンに並び、歴代3位タイとなる91キャップ目を記録したベテランMFは、ポコニョリの下で新たな戦術的アイデンティティーに適応する作業が、すでに大きな困難に直面していることを認めた。『BBC Scotland』の取材に対し、マッギンは課題の大きさを認め、こう語った。「もっとうまくやれた場面もあったが、僕たちは新しい章をスタートさせていて、違うやり方でプレーすることを学んでいるところだ。あれは僕たちにとって大きな痛手だった」

    また、この厳しい一戦から教訓を吸収する必要性を振り返り、こう付け加えた。「学ぶべきことはたくさんあるが、同時に得られるものも多い」

  • 報われにくい役割を担うマクバーニーへの称賛

    厳しいホームでの敗戦の余波が広がる中、マクギンは、ヘンドリーの早い時間帯での退場後、守備の形を立て直すためにスティーヴン・ウェルシュが投入され、前線で孤軍奮闘を強いられたオリ・マクバーニーの献身をいち早く擁護した。

    厳しい状況下でのFWの献身ぶりを強調し、マクギンは「オリ・マクバーニーは素晴らしかったと思う。スコットランド代表のユニフォームを着て多くの批判を受けてきたが、［この試合は］報われにくい役割だった。それでも彼は僕たちのためにすべてを出し切ってくれた」と語った。

    また、1人少ない状況で戦う際に求められる精神力を強調しつつ、再戦での雪辱を求めたMFは、「10人になったことで、これはキャラクターを試される状況だった。踏ん張らなければならない。僕たちにとって非常に大きな学びであり、次に敵地で彼らと対戦するときは、もう勝たなければならない」と言い切った。

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    ポコニョーリ、就任早々にプレッシャーへ

    スコットランドの精彩を欠くパフォーマンスにより、無得点は1971年以来初めて4試合連続に伸びた。一方で、ハムデンでのクリーンシートなしも8試合連続となった。この結果により、ポコニョーリは2008年のジョージ・バーリー以来、就任から最初の2試合を未勝利で終えた初のスコットランド代表監督となった。プレッシャーは急速に高まっており、土曜日にスコピエで行われる北マケドニア戦、そしてその後のホームでのスロベニア戦を控えている。