厳しいホームでの敗戦の余波が広がる中、マクギンは、ヘンドリーの早い時間帯での退場後、守備の形を立て直すためにスティーヴン・ウェルシュが投入され、前線で孤軍奮闘を強いられたオリ・マクバーニーの献身をいち早く擁護した。

厳しい状況下でのFWの献身ぶりを強調し、マクギンは「オリ・マクバーニーは素晴らしかったと思う。スコットランド代表のユニフォームを着て多くの批判を受けてきたが、［この試合は］報われにくい役割だった。それでも彼は僕たちのためにすべてを出し切ってくれた」と語った。

また、1人少ない状況で戦う際に求められる精神力を強調しつつ、再戦での雪辱を求めたMFは、「10人になったことで、これはキャラクターを試される状況だった。踏ん張らなければならない。僕たちにとって非常に大きな学びであり、次に敵地で彼らと対戦するときは、もう勝たなければならない」と言い切った。