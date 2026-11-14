ジョン・フィッシャー氏、サンノゼ・アースクエイクスをアルデン共同創業者ヒース・フリーマン氏に売却することで合意。取引額は報道によると6億2500万ドル
- San Jose Earthquakes
大きな売却
報道されている6億2500万ドルの取引には、サンノゼ・アースクエイクスと本拠地ペイパル・パークの両方が含まれる。比較すると、レアル・ソルトレイクとNWSLのユタ・ロイヤルズは2022年に合わせて4億ドルで売却され、その後、昨年には約6億ドルで再び売却された。サンノゼ・アースクエイクスはMLSで最も価値の低いチームの一つとみなされており、『フォーブス』は毎年発表するフランチャイズ価値ランキングで同クラブを22位、評価額を5億4000万ドルとしている（ただし、この評価額は7％上昇したとされる）。
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フィッシャーのサンノゼでの在任期間
フィッシャーは2007年、公式に活動を休止していた2年間を経たアースクエイクスを、わずか2000万ドルで買収した。2015年にはフィッシャーと地元自治体の投資により、ペイパル・パークが開場。MLSで相次いで建設されたサッカー専用スタジアムの一つとなった。
だが、目に見える成果を挙げるのは容易ではなかった。アースクエイクスは2012年にサポーターズ・シールドを獲得し、そのシーズンには中心選手のクリス・ウォンドロウスキがMVPに選ばれた。しかし、フィッシャーのオーナー在任中に獲得したタイトルはそれだけだ。
フィッシャーは声明で売却を発表した。
「私と家族は20年近くにわたり、このクラブのオーナーであることを愛してきました。素晴らしいファンの皆さんの支えと、監督、選手、スタッフ全員の尽力に心から感謝しています」とフィッシャーは述べた。「ジャレッド・ショーリーと経営陣のリーダーシップ、そしてクラブ、ファン、地域社会に尽くしてくれたアースクエイクスのフロントスタッフ全員に感謝したいと思います」
「2008年の復帰後初戦、素晴らしいスタジアムの起工式、サポーターズ・シールドの獲得、そして土砂降りの雨の中でワンドが4ゴールを挙げ、MLS記録を更新した姿など、忘れられない思い出が数多くあります。ヒースもこのクラブと地域社会に対する私たちの信念を共有しており、アースクエイクスを前進させるための野心と献身を持っています。サンノゼ、ありがとう」
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新聞における歴史
フリーマンの事業経歴には、新聞社の所有も含まれる。投資会社オールデン・グローバル・キャピタルの共同創業者であり、社長を務める。同社が所有する新聞には『シカゴ・トリビューン』『デンバー・ポスト』『ニューヨーク・デイリー・ニュース』がある。オールデンは傘下の新聞社での人員削減を巡り、記者や労働組合から批判を受けてきた。『ボルティモア・サン』も所有していたが、2024年に売却した。
スポーツ分野では、プロフェッショナル・ブル・ライダーズのチーム、フロリダ・フリーダムのマネージングパートナーと、AVPビーチバレーボールリーグの会長を務めている。母校のデューク大学も支援しており、2025年にはフリーマンの家族から数百万ドルの寄付を受けた同大学が、コスキネン・スタジアムのサッカーとラクロスの競技場をフリーマン・フィールドと命名した。
- Southsiders
他のチームも追随するか？
この買収を機に、MLSでは新たなオーナーの誕生が相次ぐ可能性がある。バンクーバー・ホワイトキャップスは新スタジアムに関する合意の見通しが立たず、依然として先行きが不透明だ。一方、長年モントリオールのオーナーを務めるジョーイ・サプートは今週初め、クラブを売りに出したと発表。1992年から何らかの形で同市に存在してきたクラブについて、移転の可能性も否定しなかった。
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