フィッシャーは2007年、公式に活動を休止していた2年間を経たアースクエイクスを、わずか2000万ドルで買収した。2015年にはフィッシャーと地元自治体の投資により、ペイパル・パークが開場。MLSで相次いで建設されたサッカー専用スタジアムの一つとなった。

だが、目に見える成果を挙げるのは容易ではなかった。アースクエイクスは2012年にサポーターズ・シールドを獲得し、そのシーズンには中心選手のクリス・ウォンドロウスキがMVPに選ばれた。しかし、フィッシャーのオーナー在任中に獲得したタイトルはそれだけだ。

フィッシャーは声明で売却を発表した。

「私と家族は20年近くにわたり、このクラブのオーナーであることを愛してきました。素晴らしいファンの皆さんの支えと、監督、選手、スタッフ全員の尽力に心から感謝しています」とフィッシャーは述べた。「ジャレッド・ショーリーと経営陣のリーダーシップ、そしてクラブ、ファン、地域社会に尽くしてくれたアースクエイクスのフロントスタッフ全員に感謝したいと思います」

「2008年の復帰後初戦、素晴らしいスタジアムの起工式、サポーターズ・シールドの獲得、そして土砂降りの雨の中でワンドが4ゴールを挙げ、MLS記録を更新した姿など、忘れられない思い出が数多くあります。ヒースもこのクラブと地域社会に対する私たちの信念を共有しており、アースクエイクスを前進させるための野心と献身を持っています。サンノゼ、ありがとう」