昨季のサカはベンチ入りが多く、公式戦11得点（プレミアリーグ7得点）にとどまった。24歳のサカについて、得点力向上が必要かと問われたバーンズはこう語った。「チームがリーグ優勝すれば、彼の得点は少なくてもいい。イングランドがW杯で優勝すれば、彼が得点を挙げなくても問題ない。 重要なのは、彼が勝てるチームの一員であることだよ。

繰り返しになるが、トーマス・トゥヘル監督は個人の数字ばかりを見てはいない。もしサカとラッシュフォードがもっと得点すれば、ハリー・ケインの得点は減るだろう。

要は、チームメイトにチャンスを作ることが大切だ。自分の得点は気にしないだろう。重要なのは個人ではなく、チームが勝つことだからだ。彼がチームの一員として貢献できれば、得点が少なくても問題ない。

「重要なのはチームのパフォーマンスだ。ジュード・ベリンガムやハリー・ケインにチャンスを作り、チーム一丸となって働き、創造性を発揮すれば、彼らも時折得点できる。つまり、トゥヘルは個人の数字よりチームのプレーを見ている。それが正しい姿勢だ。」



