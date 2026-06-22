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ジョン・バーンズは、アーセナルのウインガー、ブカヨ・サカにとって得点数は重要ではないと説明した。2026年ワールドカップで彼が直面する最大の課題が明らかになった。
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プレミアリーグ優勝選手が怪我を抱えたまま2026年のワールドカップに臨むことになった
プレミアリーグ優勝トロフィーが22年ぶりに北ロンドンに戻った際、サカは祝賀の立役者だった。チャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマン戦でもアーセナルの一員として出場したが、PK戦の末に敗れた。
万全な状態の彼はミケル・アルテタ率いるチームに不可欠だが、最近は故障が相次ぐ。代表でも古傷のアキレス腱を抱えたままプレーしている。
クロアチアとのW杯初戦ではベンチ入りしたものの、クラブ同僚のノニ・マドゥエケが右ウイングで先発した。火曜日のガーナ戦に向けた練習にもまだフル参加できていない。
サカは今もイングランド代表の右ウイングの第一候補なのか？
イングランドが世界タイトルを争う中、サカが引き続き主力かどうか問われた元ウイングのバーンズは、viagogoの「World Cuts」キャンペーンでGOALにこう語った。「問題は彼のコンディションだ。アーセナルでは調子が良いが、やはりフィットネスが鍵になる。
マドゥエケはコンディションが良いので、現時点では彼の方が有利かもしれない。トゥヘル監督はサカのコンディションと影響力を把握しているはずだ。 彼の能力は明白なので、重要なのはコンディションだけです。出場試合数やマドゥエケとの比較は不明ですが、コンディションが良ければ代表でも先発できるでしょう。」
サカはクラブと代表で得点を増やすべきか？
昨季のサカはベンチ入りが多く、公式戦11得点（プレミアリーグ7得点）にとどまった。24歳のサカについて、得点力向上が必要かと問われたバーンズはこう語った。「チームがリーグ優勝すれば、彼の得点は少なくてもいい。イングランドがW杯で優勝すれば、彼が得点を挙げなくても問題ない。 重要なのは、彼が勝てるチームの一員であることだよ。
繰り返しになるが、トーマス・トゥヘル監督は個人の数字ばかりを見てはいない。もしサカとラッシュフォードがもっと得点すれば、ハリー・ケインの得点は減るだろう。
要は、チームメイトにチャンスを作ることが大切だ。自分の得点は気にしないだろう。重要なのは個人ではなく、チームが勝つことだからだ。彼がチームの一員として貢献できれば、得点が少なくても問題ない。
「重要なのはチームのパフォーマンスだ。ジュード・ベリンガムやハリー・ケインにチャンスを作り、チーム一丸となって働き、創造性を発揮すれば、彼らも時折得点できる。つまり、トゥヘルは個人の数字よりチームのプレーを見ている。それが正しい姿勢だ。」
ガーナ戦を控え、サカのコンディションにはリスクを冒さない。
北米遠征中のイングランド代表は、サカのコンディションに無理のないよう注意を払う。クロアチア戦で途中出場した彼はラッシュフォードの決勝点に関与し、トゥヘル監督は「ブカヨは準備ができているし、今後さらに仕上がっていく」と語った。 グループリーグ最終戦までには完全に仕上がる」
土曜のグループL最終戦パナマ戦に万全で臨めるかはまだ不明だ。週末、ガーナ戦に向けたグループ練習にはサカのみ不参加。チームメートが屋外で調整する間、彼は屋内で個別メニューをこなした。
- viagogo
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