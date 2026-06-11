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ジョン・テリー率いるコンソーシアムによるコルチェスター買収提案が頓挫
コルチェスター、買収交渉終了を確認
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ロビー・カウリング、円満な別れ
クラブは財務・組織面を精査した結果、売却中止を決断したと発表した。声明では「長期間のデューデリジェンスと協議の末、双方が取引中止で合意した。決定は友好的に行われた」と説明。コルチェスター・ユナイテッドは今シーズンの準備と、ピッチ内外の改革継続に集中する。
約20年にわたりクラブを率いるロビー・カウリング現オーナーは、交渉でのプロフェッショナルな対応に感謝を述べた。「このプロセスで示された時間、努力、礼儀正しさに感謝する。共同での事業継続は見送るが、関係者の今後のご活躍を祈る。現時点ではこれ以上のコメントは控える」とコメントした。
テリーの買収失敗
テリーがリーグ2のクラブに興味を示したのは4月のこと。テレグラフ・スポーツは売却額が1400万ポンドと報じた。チェルシーのレジェンドは会長兼オーナーとなり、下部リーグに経験を活かそうとしたが、ファンが期待する中、条件は合意に至らなかった。
この結果、コウェルFCの買収計画は1年余りで3度目の頓挫となった。カウリング氏は2023年5月、20年に及ぶ在任期間を経てクラブ売却を表明。後継体制にバトンを渡し、クラブの長期安定を図りたい考えだった。
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失敗に終わった買収の経緯
コルチェスターのサポーターは、買収失敗に慣れている。昨年夏には米ライトウェル・スポーツ・グループ、今年2月には元ACミランFWアレクサンドル・パト率いるコンソーシアムとの交渉も不調に終わった。
当面はカウリングが指揮を続け、クラブはピッチ上の課題と2026-27シーズンに集中している。カウリングは退任の意向を示しており、新たなオーナー探しは続く。しかし、今後買収を検討する候補者は、この長期にわたるプロセスでクラブが示した高い基準を満たさなければならない。