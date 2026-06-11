ジョン・テリー率いるコンソーシアムによるコルチェスター買収提案が頓挫

クラブは財務・組織面を精査した結果、売却中止を決断したと発表した。声明では「長期間のデューデリジェンスと協議の末、双方が取引中止で合意した。決定は友好的に行われた」と説明。コルチェスター・ユナイテッドは今シーズンの準備と、ピッチ内外の改革継続に集中する。

約20年にわたりクラブを率いるロビー・カウリング現オーナーは、交渉でのプロフェッショナルな対応に感謝を述べた。「このプロセスで示された時間、努力、礼儀正しさに感謝する。共同での事業継続は見送るが、関係者の今後のご活躍を祈る。現時点ではこれ以上のコメントは控える」とコメントした。