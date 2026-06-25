ケインが前線で得点を重ねる一方、イングランド代表の守備にはリーダーシップが不足しているとの批判がある。マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、ハリー・マグワイアが北米遠征の代表に選ばれていれば、その問題は軽減されていたかもしれない。

この決定について、元マンチェスター・ユナイテッドDFパリスターは「ハリーを招集しなかったのは信じられない」と語った。

昨年多くの試合を観たが、彼はベストな状態に戻っていた。数年前から状況を好転させた彼には敬意を表する。大会経験も豊富で、イングランドを失望させたことはない。

彼を招集しなかったのは不可解だ。私なら今、ゲヒと組ませる。ストーンズも高い能力を示しているが、代表に選ばれる前にフル出場したのは1試合だけだ。

「長年大会を見てきて分かるのは、調子が悪い、試合数が足りない、けがを抱えたまま臨んだ選手は成功しないということだ。

だから、トゥヘル監督の決定には驚いた。彼はマンUで絶好調だったからだ。トーナメントに慣れ、好パフォーマンスを見せる選手をなぜ招集しないのか、理由が分からない。」