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ジョン・テリーやロイ・キーンとは異なるスタイルのキャプテン、ハリー・ケインとは？ 元イングランド代表が語る、リーダーシップとトーマス・トゥヘルによる「奇妙な」2026年W杯の決定
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ケインは「スリー・ライオンズ」の記録更新者として、行動でチームを牽引している。
キャプテンの在り方に決まったルールはない。声を張り上げるタイプもいれば、行動で示すタイプもいる。
ケインは後者だ。逆境でも怒鳴らない。チームメイトが役割を果たすと信頼し、自分は得点を挙げる「芸術」に集中する。
ブンデスリーガ制覇を果たしたバイエルン・ミュンヘンで61得点をマークし、クラブではキャリアベストのシーズンを送ったケイン。イングランド代表では通算81得点を挙げ、ピーター・シルトンの125キャップという出場記録にも急速に迫っている。
なぜケイン主将はテリーやキーンのようなリーダーになれないのか
シルトンは1990年W杯でイングランドのキャプテンだった。2026年にはケインがその役目を引き継ぐ。フォワードの彼が本当に適任なのか。 Spreadex Sportsと提携して発言したパリスターは、GOALの取材に対し、「常に、ピッチ全体を見渡せるポジションにいる選手にキャプテンマークを託すべきだと考えているか」と問われると、次のように答えた。「他に適任者がいないと判断すれば、センターフォワードやゴールキーパーに任せることもあるだろう。
理想を言えば、試合全体を見渡し、ピッチの両端と連携できるMFが最適です。ポジションから全体を把握できるCBでも問題ありません。
ユーロではアラン・シアラーがキャプテンだったし、マンチェスター・ユナイテッドではエリック・カントナやピーター・シュマイケルもキャプテンを務めた。要は、その人の人柄次第だ。
「ハリー・ケインはジョン・テリーやブライアン・ロブソン、ロイ・キーンタイプではない。それでも行動でチームを引っ張るし、実際にやっている。ただ、ピッチ上でキャプテンを置くなら、ロブソンやキーン、ヴィエラのように中核にいる選手の方が理想的だ」
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トゥヘル監督は、マンチェスター・ユナイテッドのDFマグワイアを起用しなかったのは間違いだったのだろうか？
ケインが前線で得点を重ねる一方、イングランド代表の守備にはリーダーシップが不足しているとの批判がある。マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、ハリー・マグワイアが北米遠征の代表に選ばれていれば、その問題は軽減されていたかもしれない。
この決定について、元マンチェスター・ユナイテッドDFパリスターは「ハリーを招集しなかったのは信じられない」と語った。
昨年多くの試合を観たが、彼はベストな状態に戻っていた。数年前から状況を好転させた彼には敬意を表する。大会経験も豊富で、イングランドを失望させたことはない。
彼を招集しなかったのは不可解だ。私なら今、ゲヒと組ませる。ストーンズも高い能力を示しているが、代表に選ばれる前にフル出場したのは1試合だけだ。
「長年大会を見てきて分かるのは、調子が悪い、試合数が足りない、けがを抱えたまま臨んだ選手は成功しないということだ。
だから、トゥヘル監督の決定には驚いた。彼はマンUで絶好調だったからだ。トーナメントに慣れ、好パフォーマンスを見せる選手をなぜ招集しないのか、理由が分からない。」
イングランドの試合日程：2026年ワールドカップの次戦はパナマ戦
守備に不安が残るイングランドは、2026年ワールドカップ初戦でクロアチアに4-2で勝利。
ガーナ戦では低ブロックを崩せず0-0。土曜のパナマ戦で勝ってグループLを首位突破し、60年ぶりのタイトルへ望みをつなぐ。