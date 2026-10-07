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「ジョン・テリーやジャンフランコ・ゾラを失うようなもの」 フランク・ルブーフがモイセス・カイセドのチェルシーにおける重要性を強調、1億2500万ポンドのエンソ・フェルナンデスに代わる選手が必要か疑問視
カイセドは今季、わずか14分間しかプレーしていない。
その唯一の出場は、8月30日の古巣ブライトン戦だった。軽い負傷の影響でシーズン開幕から欠場していた24歳は、このブライトン戦で試合開始からすでに1時間以上が経過した場面でベンチから投入された。
だが、そのプレミアリーグの一戦が終わる前に、とぼとぼとピッチを後にすることになった。再び体に問題が生じたためだ。ふくらはぎの負傷により、すでに1カ月以上にわたって戦列を離れており、公式戦4試合を欠場している。
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テリーとゾラはチェルシーにとって象徴的な存在だった
チェルシーはカイセドを欠いた試合で、獲得可能だった9ポイントのうちわずか1ポイントしか手にできておらず、今季開幕前には優勝争いの有力候補と目されていたにもかかわらず、順位を10位まで落としている。
この南米出身のボールウイナーは、コンディション面でリスクを負わなかったこともあり、直近の代表ウィークでは母国代表の試合に出場しなかったが、土曜日に行われるボーンマスとのホームゲームで復帰候補に入る可能性がある。
シャビ・アロンソはそうなることを願っているはずだ。カイセドの価値は、かつてその両者とチームメートとしてプレーした人物によって、象徴的な元主将と伝説的なイタリア人プレーメーカーに匹敵すると評されている。
フェルナンデス売却後、チェルシーに新たなMFは必要か？
今夏の移籍市場でエンソ・フェルナンデスをマンチェスター・シティに失った後、チェルシーは中盤にもう1人加える必要があるのかと問われると、『Mr Gamble』との提携で取材に応じた元チェルシーDFでワールドカップ優勝経験を持つルブーフは、GOALに対して次のように語った。「非常にいい質問だ。シャビ・アロンソが3バックで戦いたい時の戦術を考えると、中盤と最終ラインにはまだ多くの手直しが必要だと思う。
「今のところ、実際にはうまく機能していないと思う。中盤については、カイセドがいないから判断が難しい。私にとってカイセドはエンソ・フェルナンデス以上に中心となる存在だったし、主力を欠けば状況は変わる。ジョン・テリーやフランク・ランパード、ディディエ・ドログバ、あるいは私たちにとってのゾラがいなかった時のように、別のチームになってしまう。
「カイセドがいない以上、チェルシーを判断するのは難しい。今のチェルシーが苦しんでいるのは、中盤で十分な強さがないからで、それは間違いない。
「カイセドが戻ってくれば、[ロメオ]・ラビアや[リース]・ジェームズと組める。問題は、カイセドが負傷し、しかもラビアもほとんどの時間で負傷している場合、強いものを築くのが難しいことだ。以前のフェルナンデスとカイセドの良かった点は、少なくとも年間40試合はプレーできていたことだ。そこを改善しなければならない。
「繰り返すが、中盤にカイセドが入った時にどう機能するかを見るまでは、誰かを獲得すべきだと断定的に言いたくはない。そこは大きく変わるはずだからだ。
「今のチェルシーの攻撃面で起きていることには満足しているし、中盤と最終ラインで何かしなければならないのは明らかだ。ただ、選手が必要だと断定するのは難しい。
「現時点では、カイセドがまだドレッシングルームにいる、あるいはベンチにいる状況で、私はそうは言えない。すでにラビア、[バレンティン]・バルコ、そしてジェームズがいる。だが、その選手たちは健康でなければならない。それが問題なんだ」
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チェルシーはいまだ守備のほころび修正に取り組んでいる
チェルシーは時に中盤の人選で工夫を強いられており、クラブキャプテンのジェームズや同じくフルバックのマロ・グストが、より中央のポジションに入っている。カイセドが戻れば、そのエリアにさらなるダイナミズムが加わることになる。
チェルシーはどこかから流れを変えるきっかけを見いだす必要がある。強力な攻撃ユニットを作り上げた一方で、謎めいたアルゼンチン人GKエミ・マルティネスを補強しながらも、守備の綻びはなお解消されていない。
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