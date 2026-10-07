今夏の移籍市場でエンソ・フェルナンデスをマンチェスター・シティに失った後、チェルシーは中盤にもう1人加える必要があるのかと問われると、『Mr Gamble』との提携で取材に応じた元チェルシーDFでワールドカップ優勝経験を持つルブーフは、GOALに対して次のように語った。「非常にいい質問だ。シャビ・アロンソが3バックで戦いたい時の戦術を考えると、中盤と最終ラインにはまだ多くの手直しが必要だと思う。

「今のところ、実際にはうまく機能していないと思う。中盤については、カイセドがいないから判断が難しい。私にとってカイセドはエンソ・フェルナンデス以上に中心となる存在だったし、主力を欠けば状況は変わる。ジョン・テリーやフランク・ランパード、ディディエ・ドログバ、あるいは私たちにとってのゾラがいなかった時のように、別のチームになってしまう。

「カイセドがいない以上、チェルシーを判断するのは難しい。今のチェルシーが苦しんでいるのは、中盤で十分な強さがないからで、それは間違いない。

「カイセドが戻ってくれば、[ロメオ]・ラビアや[リース]・ジェームズと組める。問題は、カイセドが負傷し、しかもラビアもほとんどの時間で負傷している場合、強いものを築くのが難しいことだ。以前のフェルナンデスとカイセドの良かった点は、少なくとも年間40試合はプレーできていたことだ。そこを改善しなければならない。

「繰り返すが、中盤にカイセドが入った時にどう機能するかを見るまでは、誰かを獲得すべきだと断定的に言いたくはない。そこは大きく変わるはずだからだ。

「今のチェルシーの攻撃面で起きていることには満足しているし、中盤と最終ラインで何かしなければならないのは明らかだ。ただ、選手が必要だと断定するのは難しい。

「現時点では、カイセドがまだドレッシングルームにいる、あるいはベンチにいる状況で、私はそうは言えない。すでにラビア、[バレンティン]・バルコ、そしてジェームズがいる。だが、その選手たちは健康でなければならない。それが問題なんだ」