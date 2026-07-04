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ジョン・テリーは、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを叱責する勇気はないと主張。一方、ピアーズ・モーガンはジェド・スペンスを「生意気な小僧」と評した。
タッチラインでの怒りが議論を呼んでいる。
スペンスはワールドカップの先発メンバーに名を連ねた。しかしトッテナム・ホットスパー所属のサイドバックは、先日のコンゴ民主共和国戦でタッチライン沿いから監督に激しく叱責された。ガーナ戦に続くこの公開叱責を受け、数名の創造性豊かなスターを大会代表から外した監督の選手管理に疑問の声が上がっている。
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テリーはヒエラルキーの力学に疑問を呈する
ピアーズ・モーガンの番組『ワールドカップ・アンセンサード』に出演したテリーは、トゥヘル監督の反応が外部にどう映るかについて深い懸念を表明した。彼は、若手や新加入の選手たちが、世界的に確立されたスーパースターたちよりも厳しい扱いを受けているのではないかと示唆した。
テリーは「試合中のスローインでトゥヘルがスペンスに激怒する場面を見た。標的にしているとは言わないが、かなり厳しく叱責していた。以前の練習での出来事もあり、少し心配だ」と語った。
私はトゥヘルをとても気に入っているし、彼をトップクラスの監督だと思う。でも、こういう場面を見ると、「相手がトレントだったら同じ態度を取るのか」と考えてしまう。 もし相手がトレントなら、ああいう言い方はしないだろう。それが理由で彼を起用しているのかもしれない。若い選手や新加入選手にはああいう態度が取れるから。興味深い点だ」
トゥヘル監督は、ガーナ戦の引き分け後にこのサイドバックを厳しく叱責した件について「攻撃でより積極的に関わり、起点をもっとワイドに広げ、最終ラインを突破するランを増やしてほしかった。声が届くように叫ぶしかなかった」と説明していた。
専門家らが選手選考を非難
この騒動で、トゥヘル監督の選手選考を巡る議論が再燃した。代表から外されたのはトップクラスの選手たちだった。モーガンはチェルシーのレジェンド、トゥヘルに「これはサッカーではなく性格の衝突ではないか」と尋ねた。
さらに司会者は「忘れてはいけない。彼はジェド・スペンスだ。生意気な選手で、トーマス・フランクとの握手を拒み、ピッチから退場させられた後もベンチに戻ってトゥドールに抗議した」と続けた。
テリーは話を遮り、このDFの能力とトゥヘルの采配についてこう続けた。「俺は彼のファンじゃない。彼は良いDFでもサッカー選手でもない。今年は苦戦するトッテナムでプレーしている。 ただ、トゥヘルが他の選手にも同じことをしたのを見たことはない。スペンスを起用したのは2、3回だけに見える。その一方で、その後も彼を頼りにし、再び起用している。確かに、それは矛盾したメッセージだ。」
ニッキー・バットも監督の硬い選手起用を批判し、パディ・パワーに語った。「彼が何を言おうと、メンバー構成は間違っている。彼は頑固で、自分のやりたいことだけをしているように見える。
「心では分かっているはずだ。トレント・アレクサンダー＝アーノルドを起用すべきだったと。0－0で残り15分、ベンチにフィル・フォーデンやコール・パーマーがいたらと後悔しただろう。」
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開催国としての課題が迫っている
イングランドは開催国メキシコとの厳しい決勝トーナメント1回戦を控え、トゥヘル監督は早期にチーム内の緊張を解消しなければならない。最終ラインでの攻撃の流動性不足を踏まえると、敵地での精神的な強さが求められる。意欲に燃える開催国との一戦は、監督の頑固な選手起用方針の試金石となる。失敗すれば、代表から外された選手への批判はさらに高まるだろう。
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