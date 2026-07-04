ピアーズ・モーガンの番組『ワールドカップ・アンセンサード』に出演したテリーは、トゥヘル監督の反応が外部にどう映るかについて深い懸念を表明した。彼は、若手や新加入の選手たちが、世界的に確立されたスーパースターたちよりも厳しい扱いを受けているのではないかと示唆した。

テリーは「試合中のスローインでトゥヘルがスペンスに激怒する場面を見た。標的にしているとは言わないが、かなり厳しく叱責していた。以前の練習での出来事もあり、少し心配だ」と語った。

私はトゥヘルをとても気に入っているし、彼をトップクラスの監督だと思う。でも、こういう場面を見ると、「相手がトレントだったら同じ態度を取るのか」と考えてしまう。 もし相手がトレントなら、ああいう言い方はしないだろう。それが理由で彼を起用しているのかもしれない。若い選手や新加入選手にはああいう態度が取れるから。興味深い点だ」

トゥヘル監督は、ガーナ戦の引き分け後にこのサイドバックを厳しく叱責した件について「攻撃でより積極的に関わり、起点をもっとワイドに広げ、最終ラインを突破するランを増やしてほしかった。声が届くように叫ぶしかなかった」と説明していた。



