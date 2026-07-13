準決勝の話題は必然的にメッシに集中している。シニア代表としてイングランドと初めて公式戦で対戦する。メッシは依然としてアルビセレステの攻撃の要だが、元イングランド代表のゲイリー・パリスターは39歳になったメッシは10年前と比べて「人間らしさ」が増したと指摘した。

一方、テリーはメッシの影響力を、かつてチェルシーでチームメイトだったエデン・アザールに例えた。「彼は大舞台で力を発揮するトップ選手だ。エジプト戦では敗色濃厚だったものの、彼のような選手が味方にいれば……それはチェルシーのアザールしか思い浮かばない」

さらに「1－0や2－0でリードされていても、いつでも逆転できると分かっている。彼らは本当に特別で、メッシはアルゼンチンにとってそんな存在だ」と語った。