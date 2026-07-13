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ジョン・テリーは「イングランドはアルゼンチンより強い」と断言。チェルシーのレジェンドは、ハリー・ケイン擁するイングランドがリオネル・メッシ率いる王者を下すと太鼓判を押した。
テリー、スリー・ライオンズの選手層に自信
イングランドが現世界王者と歴史的な対決を控える中、テリーは強気な見解を示した。彼はアルゼンチンが最近強いとはいえ、イングランド代表の選手個々の質は今大会で最高だと主張する。
FIFAポッドキャストでテリーは、イングランドの先発11人全員がアルゼンチン代表より優れていると断言。「アルゼンチンが優れているとは感じない。一対一なら我々が上だ」と語った。
- Getty Images Sport
イングランドのスター vs アルゼンチンのベテラン
ジュード・ベリンガムとハリー・ケインがそれぞれ6得点を挙げてチームを牽引する一方、南米勢はノックアウトステージでメッシの活躍に大きく依存してきた。
テリーは「とはいえ、大会のこの段階での経験は彼らにとって有利になるかもしれない」と話し、4大会連続でタイトルを取ってきたアルゼンチン代表の主力選手たちを例に挙げた。
8年前のW杯準決勝を戦ったメンバーで今も代表に残るのは、ケイン、ストーンズ、ピックフォード、ラッシュフォード、ヘンダーソンの5人だけだ。
アルゼンチンの「史上最高の選手」を封じ込める
準決勝の話題は必然的にメッシに集中している。シニア代表としてイングランドと初めて公式戦で対戦する。メッシは依然としてアルビセレステの攻撃の要だが、元イングランド代表のゲイリー・パリスターは39歳になったメッシは10年前と比べて「人間らしさ」が増したと指摘した。
一方、テリーはメッシの影響力を、かつてチェルシーでチームメイトだったエデン・アザールに例えた。「彼は大舞台で力を発揮するトップ選手だ。エジプト戦では敗色濃厚だったものの、彼のような選手が味方にいれば……それはチェルシーのアザールしか思い浮かばない」
さらに「1－0や2－0でリードされていても、いつでも逆転できると分かっている。彼らは本当に特別で、メッシはアルゼンチンにとってそんな存在だ」と語った。
- AFP
チーム内の自信が高まっている
「スリー・ライオンズ」の優勝を予測するのはテリーだけではない。元ウイングのジョー・コールも、トゥヘル監督のチームが誇るスピードでイングランドがメッシを封じると断言した。代表チームには、60年待ち続けたタイトル獲得への期待が確信へと変わっている。
イングランドは大会通算13得点を挙げてメルセデス・ベンツ・スタジアムでの一戦に臨む。一方、アルゼンチンの守備は直近のノックアウトステージ3試合で5失点と不安定だ。両チームとも世界クラスのタレントを擁し、ワールドカップ史上最も期待される試合の一つとなる舞台が整った。
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