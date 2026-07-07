ベリンガムが注目される中、テリーはイングランド代表の中核がチームを優勝候補に押し上げていると語る。元DFの彼は、ベスト8進出を支えた選手グループを挙げた。

テリーは「彼らは怪我をせず、成功の最前線に立つべきだ。チームを牽引し、水準を高める選手たちが必要だ。このグループにはリーダーがいる。ハリー・ケインはキャリアでそれを示し、ジュード・ベリンガムも若くして成し遂げている。デクラン・ライスとリース・ジェームズも含まれる」と語った。



