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ジョン・テリーは、イングランドがW杯でノルウェーを破り勝ち進むには、アーセナルMFジュード・ベリンガムを「絶対に」止めなければならないと警告。ベリンガムをジネディーヌ・ジダンに例えた。
テリーはジュードをジズーに例えている
元チェルシーの主将テリーは、ベリンガムのワールドカップでの活躍を見て、彼をサッカー界のレジェンドと同列に置いた。アステカ・スタジアムでのイングランド対メキシコ戦（3－2でイングランドが勝利、ベリンガム2得点）後、テリーは「彼のプレーにジダンの面影を見た」と語った。
『Piers Morgan Uncensored』に出演したテリーは、次のように語った。「昨夜のジュードのプレーは圧巻だった。彼をジネディーヌ・ジダンに例えたのは少し大げさかもしれないが、昨夜の活躍を見れば納得できる。2ゴールは最高の締めくくりだったし、2点目のゴールにつながるハリー・ケインのパスも素晴らしかった。」
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イングランドのエリート指導者グループ
ベリンガムが注目される中、テリーはイングランド代表の中核がチームを優勝候補に押し上げていると語る。元DFの彼は、ベスト8進出を支えた選手グループを挙げた。
テリーは「彼らは怪我をせず、成功の最前線に立つべきだ。チームを牽引し、水準を高める選手たちが必要だ。このグループにはリーダーがいる。ハリー・ケインはキャリアでそれを示し、ジュード・ベリンガムも若くして成し遂げている。デクラン・ライスとリース・ジェームズも含まれる」と語った。
オデガードの脅威
メキシコに勝った喜びも束の間、準々決勝ではノルウェーが待ち受ける。テリーは「勝利の鍵は、アーセナル主将でノルウェーの中核、マルティン・オデガードを止めることだ」と断言。オデガードは大会序盤、ブラジル戦での大金星でも決定的な役割を果たした。
テリーはトゥヘル監督のチームにこう警鐘を鳴らす。「ノルウェーは強い。組織立っている。すべてはオデガード経由だ。彼とハーランドを止めれば、イングランドに大きなチャンスが生まれる。」
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ハーランドへの対処法
オデガードを封じるのは半分に過ぎない。ハーランドは4試合で7得点し、ディフェンスを恐怖に陥れている。彼はゴールデンブーツ賞でメッシ、ムバッペと並んで首位だ。守備の達人テリーは、マンチェスター・シティという「マシン」に対抗するため、ゲヒとコンサに厳しい助言を与え、マガリャエスのミスを教訓とした。
テリーは戦術についてこう語る。「彼は背後に抜け込む。パワフルで速いから常に警戒が必要。 ペナルティエリア内にはハーランドのほかに脅威となる選手は1、2人しかいない。だから、彼をマークする選手は密着し、集中し、自分優先で試合から排除しなければならない。ハリー・ケインもトップストライカーなら皆そうする。ハーランドはそれが特に巧みだ」
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