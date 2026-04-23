ジョン・テリーが、チェルシーの監督候補たちに「選手を買えない」と厳しく警告。同時に「懸念を抱かせる」TikTok動画を投稿した。

就任からわずか106日でローゼニオール監督の契約を解除したクラブの決定には賛否がある。ブライトンに0-3で敗れるなど低迷を食い止める緊急措置だとする声の一方、元チェルシーのストライカー、ジミー・フロイド・ハッセルバインクは「このタイミングには驚いた」と語った。

「ショックだ。こんなに早くこうなるとは思わなかった」とハッセルバインクはスカイ・スポーツ・ニュースに語った。「チェルシーはビッグクラブで勝つことが求められる。5試合も無得点なのは久しぶりで、数字的には彼に有利とは言えない。 とはいえ、彼がチェルシーに来てからまだ間もないので、もう少し時間を与えてもいいと思っていた。驚いたが、サッカーの世界だから驚きもしない。あのユニフォームには重みがあるし、サポーターは多くのトロフィーを獲得し、チームが毎週のように戦う姿を見慣れている。（ブライトン戦の）試合内容はひどかった」