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ジョン・テリーが、チェルシーの監督候補たちに「選手を買えない」と厳しく警告。同時に「懸念を抱かせる」TikTok動画を投稿した。
テリーの悲観的な見通し
テリーは、今シーズン3人目の常任監督を選ぶ過程で、クラブの将来に深い懸念を示した。6年半の契約を結んだロゼニオール監督が23試合で解任され、ブルーズの監督ポストは再び空席となった。
テリーは公式TikTokで「今夜、私はこのクラブの将来がどうなるのかと心配しながら座っている」と語った。「週末の試合を終え、監督が必要なのに、オーナーがいつ決断し新監督を迎えるのか見当もつかない。今のチェルシーFCに、本当に一流監督が来てくれるだろうか？ 補強はできず、主力放出も避けられない。本当に辛い」
- AFP
トップ後継者争奪戦
クラブの黄金期にキャプテンを務めたテリーは、欧州カップ戦に出場できず財政も制約されているため、世界クラスの監督にとってこのポストは魅力に欠けると語る。クラブは114年ぶりにリーグ戦5試合連続無得点と歴史的な不振に陥っている。
元DFは続けた。「ヨーロッパの大会に出られないだろう。予想が外れることを願っている。とても苛立ち、心配だ。サポーターの怒りも伝わってくる。私がキャプテンを務めた時代、17人の監督が替わった。選手たちは団結し、週末の試合に集中し、雑音を忘れるべきだ。 難しい試合だが、選手としては周囲の雑音を忘れ、週末のリーズ戦に集中するだけだ。これまでも何度も経験してきたが、未来はこれまでほど明確ではないかもしれない」
ローゼニオール解任への反応
就任からわずか106日でローゼニオール監督の契約を解除したクラブの決定には賛否がある。ブライトンに0-3で敗れるなど低迷を食い止める緊急措置だとする声の一方、元チェルシーのストライカー、ジミー・フロイド・ハッセルバインクは「このタイミングには驚いた」と語った。
「ショックだ。こんなに早くこうなるとは思わなかった」とハッセルバインクはスカイ・スポーツ・ニュースに語った。「チェルシーはビッグクラブで勝つことが求められる。5試合も無得点なのは久しぶりで、数字的には彼に有利とは言えない。 とはいえ、彼がチェルシーに来てからまだ間もないので、もう少し時間を与えてもいいと思っていた。驚いたが、サッカーの世界だから驚きもしない。あのユニフォームには重みがあるし、サポーターは多くのトロフィーを獲得し、チームが毎週のように戦う姿を見慣れている。（ブライトン戦の）試合内容はひどかった」
- Getty
チェルシーの欧州カップ戦出場への2つの道
ブライトン戦の敗北でチェルシーは8位に落ち、5位リヴァプールとは1試合多く消化して7ポイント差。残り4試合で欧州カップ圏外だが、リーグとFAカップの2つのルートで出場権を狙える。 リーグ戦での逆転の可能性は薄いものの、FAカップがもう一つの道だ。準決勝でリーズに勝てば、優勝とヨーロッパリーグ出場権が視界に入る。