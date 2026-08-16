ストーンズがついにイタリアサッカーに正式に登場した。そして、自身が封じるために報酬を受け取っているトップストライカーたちにしか許されないような、冷徹な決定力を見せつけた。レアル・ベティスとのプレシーズン親善試合でインテルでの初出場を果たしたイングランド代表は、わずか数分でスコアシートにその名を刻んだ。残り20分でピッチに入ると、ストーンズは技術的な優雅さを披露した。

決定的な場面は試合終盤に訪れた。ストーンズがセットプレーで前線に上がった時だった。熟練のセンターフォワードのような嗅覚を見せ、上がってきたボールに競り勝つと、右足で見事なフリックを放ってファーポストへ流し込んだ。そのフィニッシュは、その技術とタイミングから、見ていた人々に「ラウタロのようだ」と評され、イタリアの強豪に1-0の勝利をもたらした。