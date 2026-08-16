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ジョン・ストーンズ、圧巻ゴールでインテルデビューを飾る 元マンチェスター・シティのスターがチャンピオンズリーグ制覇を目指す
バーリで夢のデビュー
ストーンズがついにイタリアサッカーに正式に登場した。そして、自身が封じるために報酬を受け取っているトップストライカーたちにしか許されないような、冷徹な決定力を見せつけた。レアル・ベティスとのプレシーズン親善試合でインテルでの初出場を果たしたイングランド代表は、わずか数分でスコアシートにその名を刻んだ。残り20分でピッチに入ると、ストーンズは技術的な優雅さを披露した。
決定的な場面は試合終盤に訪れた。ストーンズがセットプレーで前線に上がった時だった。熟練のセンターフォワードのような嗅覚を見せ、上がってきたボールに競り勝つと、右足で見事なフリックを放ってファーポストへ流し込んだ。そのフィニッシュは、その技術とタイミングから、見ていた人々に「ラウタロのようだ」と評され、イタリアの強豪に1-0の勝利をもたらした。
- AFP
ミランで欧州制覇を追い求めている
ストーンズは、象徴的な黒と青のストライプのユニフォームでいきなり結果を残したことへの喜びを語った。このイングランド人DFは、マンチェスター・シティで同大会制覇を経験しており、欧州クラブサッカー最高のタイトルをサン・シーロにもたらす決意を示している。
新たな挑戦を振り返りながら、ストーンズはデビュー戦でのパフォーマンスと、今身にまとうユニフォームの重みについて心のこもった思いを明かした。元エバートンの同選手は次のように語っている。「インテルのユニフォームは、フットボールの歴史の中でも最も美しいものの一つだ。クラブの偉大さは至るところで感じられるし、この特別なチームの一員になれたことを誇りに思う。僕たちは歴史に新たな1ページを刻みたい。セリエAは厳しく、チャンピオンズリーグ出場権を争うチームが数多くある。自分は居心地のいい場所から一歩外に出た。ファンにチャンピオンズリーグをもたらしたい」
見慣れた顔ぶれとの再会
ストーンズがイタリアでの新生活へ移行するうえで重要な要素となるのが、インテルのロッカールームに複数の見知った顔がいることだ。32歳の同選手は、マンチェスター・シティ時代の元守備パートナー、マヌエル・アカンジと再会する。2人はシティが2023年のイスタンブールで行われたチャンピオンズリーグ決勝でインテルを破った際に同じピッチに立ったことで広く知られるが、今度はかつて自分たちが阻んだそのクラブのために、破られない壁を築く役割を担うことになる。
ストーンズはこのパートナーについて温かく語り、両者の間にある相互の敬意を強調した。「マヌエルは素晴らしく、誠実な人間だ。ワールドクラスの選手でもある。彼と再び一緒になれてうれしい」とストーンズは述べた。
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イタリアのスタイルへの適応
この移籍は、マンチェスターで守備者とMFを兼ねるハイブリッドな「ストーンズィー」の役割を約10年かけて磨き上げてきたストーンズにとって、大きな戦術的転換を意味する。今後は、戦術的規律と多様な守備構造を誇るセリエAの環境に適応するという課題に直面することになる。「この挑戦に興奮しているし、自分が慣れていない新しいプレースタイルを学びたい」とストーンズは締めくくった。
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