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ジョン・ストーンズ、ヴィンセント・コンパニやハリー・ケインと再会か？ バイエルン・ミュンヘンがマンチェスター・シティのDF獲得に向け動き出す。今夏、イングランド勢の加入が相次ぐ見通し
バイエルン・ミュンヘン、守備陣の再構築を目指す
『デイリー・メール』によると、バイエルンはストーンズの獲得を真剣に検討している。守備強化のため、31歳のセンターバックを最優先ターゲットとしている。クラブがこの関心を強めれば、獲得レースで有利な立場に立つだろう。 マンチェスターで10年間活躍したストーンズは今夏フリーエージェントとなり、移籍市場で注目の的だ。移籍が実現すれば、元チームメイトで現バイエルン監督のコンパニ、代表主将ケインと再会できる。
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輝かしい10年の幕引き
ストーンズは2016年、エバートンから4750万ポンドでシティに移籍。グアルディオラ監督の下で2人目の補強選手となった。293試合19得点を記録し、6度のプレミアリーグ制覇と念願のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。しかし近年は怪我で出場が制限されている。
グアルディオラ監督は「彼は少し離脱していたため、パフォーマンスを評価できない。ジョンには疑念がない。本来のレベルに戻ればトップクラスのセンターバックだ。ただ、健康でいてほしい。残念ながら、昨シーズン同様、それが難しい。彼は素晴らしいチームメイトだ」と語った。
大陸全体の競争に直面して
ブンデスリーガ王者のバイエルンは魅力的だが、注目しているのは同クラブだけではない。古巣エバートンへの復帰説や、バルセロナ、昇格組コヴェントリー・シティの関心も報じられる。それでも、バイエルンでプレーする魅力とコンパニ監督の下でプレーできる機会が、最終判断を左右するだろう。 バイエルンは国内リーグを制したが、CLではPSGに6-5で敗れ、刷新が必要だ。経験豊富な選手を加えれば守備はさらに堅くなる。
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このディフェンダーの将来はどうなるのか？
ストーンズは、クラブの去就を決める前に、カナダ、アメリカ、メキシコで開催されるワールドカップでトゥヘル監督率いるイングランド代表で重要な役割が期待される。一方、バイエルンは今週末のDFBポカール決勝でシュトゥットガルトと戦い、国内2冠を狙う。来季への勢いをつけたいところだ。