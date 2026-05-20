ジョン・ストーンズ、ヴィンセント・コンパニやハリー・ケインと再会か？ バイエルン・ミュンヘンがマンチェスター・シティのDF獲得に向け動き出す。今夏、イングランド勢の加入が相次ぐ見通し

ストーンズは2016年、エバートンから4750万ポンドでシティに移籍。グアルディオラ監督の下で2人目の補強選手となった。293試合19得点を記録し、6度のプレミアリーグ制覇と念願のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。しかし近年は怪我で出場が制限されている。

グアルディオラ監督は「彼は少し離脱していたため、パフォーマンスを評価できない。ジョンには疑念がない。本来のレベルに戻ればトップクラスのセンターバックだ。ただ、健康でいてほしい。残念ながら、昨シーズン同様、それが難しい。彼は素晴らしいチームメイトだ」と語った。