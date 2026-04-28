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ジョン・ストーンズが、トロフィーに彩られた10年間を経てマンチェスター・シティを退団すると、感動的な動画で発表した。
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エティハドの象徴的な時代の終焉
ストーンズはマンチェスター・シティを退団し、クラブ史上最も成功した10年間に幕を引いた。31歳の彼はSNSで「素晴らしい時間は終わるが、この経験は永遠に私の一部だ」と振り返った。
若手から象徴へと成長した日々を振り返り、彼はインスタグラムにこう綴った。「良いことにはいつか終わりが来るというが、私たちの関係は最高で、永遠に私の一部だ」。今月退団を発表したベテランのベルナルド・シルバに続き、チーム再編を進めるシティでの足跡をたどる。
感極まる別れ
ストーンズはインスタグラムの動画でこう語った。「ここ10年間、ここは私の『家』だった。これからもずっとそうだろう。まさにジェットコースターのような日々だった。少年として来て、男として去る。父親になり、夫になり、ピッチでは充実感を味わった。すべての夢を叶え、立てた目標はすべて達成した。
「キャリアを始めた頃、こんな立場に立つとは想像もしていなかった。何よりもすべてを達成し、皆との愛と絆を得られたことが嬉しい。すべての夢が想像以上に叶った。」
ストーンズは、グアルディオラがシティで獲得した2人目の選手で、当時世界2位の移籍金で加入したDFだ。
「彼がいなければ、これほどの成功はなかった」とストーンズは感謝を込めた。
前例のないタイトル獲得の10年
2016年にエバートンから加入したストーンズは、マンチェスター・シティの黄金期を支えました。在籍中、プレミアリーグ6回、FAカップ2回、チャンピオンズリーグ1回など、計19のタイトル獲得に貢献。中盤に下がって試合をコントロールする能力は、3冠達成の象徴でした。
クラブは公式声明で、今夏退団すると発表した。
卓越したテクニック、パス、ワークレート、試合読解力を備えた彼は、ペップ・グアルディオラ率いるシティの象徴でした。クラブとサポーターはシーズン終了時、献身的な彼にふさわしい賛辞を贈ります。」
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フィットネスへの苦闘と最終章
クラブのレジェンドでも、ストーンズはコンディション不良が続いていました。直近2シーズンは怪我で出場機会が激減し、10月以降はプレミアリーグで先発していません。契約満了を控え、守備陣の若返りを図るシティと本人双方が、新天地での再出発が最善だと判断しました。
それでも物語は終わらない。2025-26シーズン終盤、チームがタイトルを目指す中、ストーンズは残留し、最後の貢献を狙う。プレミア優勝争い、FAカップ決勝を前に、「バーンズリーのベッケンバウアー」はファンに別れを告げる前にトロフィーコレクションに1つ加えたいと考えている。