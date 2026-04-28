ストーンズはインスタグラムの動画でこう語った。「ここ10年間、ここは私の『家』だった。これからもずっとそうだろう。まさにジェットコースターのような日々だった。少年として来て、男として去る。父親になり、夫になり、ピッチでは充実感を味わった。すべての夢を叶え、立てた目標はすべて達成した。

「キャリアを始めた頃、こんな立場に立つとは想像もしていなかった。何よりもすべてを達成し、皆との愛と絆を得られたことが嬉しい。すべての夢が想像以上に叶った。」

ストーンズは、グアルディオラがシティで獲得した2人目の選手で、当時世界2位の移籍金で加入したDFだ。

「彼がいなければ、これほどの成功はなかった」とストーンズは感謝を込めた。



