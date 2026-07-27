ジョン・ストーンズが移籍へ！イングランド代表DFがインテルと個人合意

インテルがストーンズを獲得したことで、彼をイングランドに残したいプレミアリーグの複数クラブは痛手を受けた。アーセナルとチェルシーが関心を示し、特にアーセナルはサリバの負傷を受けて戦力補強を急いでいた。

しかし、関心を寄せていたのはイングランドのクラブだけではなかった。ユヴェントスも週末に代理人と接触し、トリノへの移籍を模索していた。それでもインテルの迅速な対応により、ストーンズの行き先はミラノとなった。