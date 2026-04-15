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ジョン・オビ・ミケルは、ニコラス・ジャクソンがいないチェルシーでコール・パーマーは「途方に暮れているように見える」と語った。
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「彼が私たちに与えてくれたものを、今のストライカーは誰も与えていない」
チェルシーは最近苦戦しており、ホームでマンチェスター・シティに0-3と大敗。チャンピオンズリーグ出場権も危うい。クラブレジェンドのミケルは『Obi One Podcast』で、ジャクソンがスタンフォード・ブリッジにいた頃、その献身性と戦術眼が過小評価されていたと語った。 「正直、今は彼がいないのが痛い。ポッドキャストで言ってもいい。彼がチームにもたらしたものを、今のストライカーは誰も提供できていない」とミケルは語った。「ジョアン・ペドロは得点を挙げているが、ハイプレスやコール・パーマーとのテレパシーのような連携を、ニコラス・ジャクソンがチームにどうをもたらしていたかを見てほしい。彼がいなければ、パーマーは途方に暮れているように見える」
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ミケル、ジャクソンは「デラップより優れている」と語る
ミケルは、ジャクソンの不在で最も打撃を受けているのはチェルシーのエース、パーマーだと語る。昨季の成功は2人の連携が支えており、ジャクソンが作り出したスペースは今も埋まっていないと指摘。今夏加入したデラップは still not up to the required level だと評価した。
「あの連係をできる選手はいない。彼が十分に得点を挙げていたか？ そうではないかもしれない。だが、クラブのために全力を尽くしていたか？ 間違いなくそうだ。唯一の不満は競争心だ。残留してポジションを争う忍耐力が足りなかった。もし彼が今ここにいたら、主力になっていただろう。なぜなら、彼はまだ成長が必要なデラップより確実に優れているからだ」
バイエルン・ミュンヘンの将来と復帰の可能性
ジャクソンは現在バイエルンにシーズンレンタル中だが、ブンデスリーガでの将来は依然不透明だ。契約には買い取りオプションがあるものの、バイエルンがこれを行使するかどうかは不明だ。ヴィンセント・コンパニー監督は、シーズン終了後に本人と関係者と話し合うと述べた。
- AFP
ローゼニオール、夏の大型改修を計画中
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、現在の戦力不足が指摘される中、クラブ首脳陣が来夏の移籍市場に向けて準備を進めていると明かした。欧州カップ戦出場権争いで出遅れるチームについて、監督は戦術やフィジカル面の課題を認識し、すでに詳細な議論が行われていると認めた。
監督は、最近の敗戦で露呈した技術とフィジカルの課題を克服しようとしている。長期計画にジャクソンが含まれるかは不明だが、最終ラインの安定性を欠くチームでは彼の復帰を望む声が高まっている。マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールとの大一番を前に、チェルシーは攻撃の解決策を急ぐ必要がある。