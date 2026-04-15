ミケルは、ジャクソンの不在で最も打撃を受けているのはチェルシーのエース、パーマーだと語る。昨季の成功は2人の連携が支えており、ジャクソンが作り出したスペースは今も埋まっていないと指摘。今夏加入したデラップは still not up to the required level だと評価した。

「あの連係をできる選手はいない。彼が十分に得点を挙げていたか？ そうではないかもしれない。だが、クラブのために全力を尽くしていたか？ 間違いなくそうだ。唯一の不満は競争心だ。残留してポジションを争う忍耐力が足りなかった。もし彼が今ここにいたら、主力になっていただろう。なぜなら、彼はまだ成長が必要なデラップより確実に優れているからだ」