チェルシーは今夏の移籍市場での動き、特にフェルナンデスの後釜を確保できなかったことについて厳しい批判にさらされている。MFは移籍市場最終日にマンチェスター・シティへ、記録更新となる1億2500万ポンドの移籍金で移籍した。

モナコの若手ラミネ・カマラ獲得の契約は土壇場で破談となったが、ミケルは『Obi One』ポッドキャストで強い不満を示した。「そこは移籍市場でクラブが補強できなかったポジションの一つだ。私たちは失敗した」とミケルは述べた。「エンソ・フェルナンデスがこのクラブを去りたがっていたことは分かっていた。かなり前から、彼が出て行きたがっていたことは分かっていた」