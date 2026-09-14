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ジョン・オビ・ミケルが明かす、シャビ・アロンソとチェルシーが今季払うことになった移籍の代償
チェルシー、フェルナンデスの後任をめぐり批判に直面
チェルシーは今夏の移籍市場での動き、特にフェルナンデスの後釜を確保できなかったことについて厳しい批判にさらされている。MFは移籍市場最終日にマンチェスター・シティへ、記録更新となる1億2500万ポンドの移籍金で移籍した。
モナコの若手ラミネ・カマラ獲得の契約は土壇場で破談となったが、ミケルは『Obi One』ポッドキャストで強い不満を示した。「そこは移籍市場でクラブが補強できなかったポジションの一つだ。私たちは失敗した」とミケルは述べた。「エンソ・フェルナンデスがこのクラブを去りたがっていたことは分かっていた。かなり前から、彼が出て行きたがっていたことは分かっていた」
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シャビ・アロンソ体制下での守備面の苦戦
ミケルは、守備的MFの層の薄さがアロンソとそのチームに深刻な影響を及ぼしていることを改めて強調した。チェルシーは今季ここまで6試合で18得点を挙げている一方、12失点を喫しており、その中には直近のハル・シティ戦での2-2の引き分けも含まれる。
「確かに1億2500万ポンドは銀行にある。しかし、もう1人の選手を獲得できなかった。それが今の苦しみにつながっている」とミケルは説明した。「失点の多さが話題になっている。もちろん守備陣を責めることはできるが、このシステムでは最終ラインをカバーし、守るために少なくとも2人の守備的な選手が必要だ。それがなければ、さらされることになる」
モイセス・カイセド不在
クラブは、ふくらはぎの負傷により今季出場がわずか14分に制限されているカイセドの復帰に大きく頼っている。ミケルは、このMFがロメオ・ラヴィア、あるいはリース・ジェームズとともにピッチへ戻れば、チームは劇的に改善すると考えている。「彼が戻ってきたら、僕たちはもっとずっといいチームになると思う。それについてはまったく疑いない」とミケルは付け加えた。「だから、カイセドが彼のスタミナと、この2つ、3つのポジションをカバーし、プレーを寸断できるエネルギーとともに戻ってくれば、僕たちはもっとずっと堅固になるだろう」
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チェルシーの次はどうなるのか。
チェルシーは、カイセドが次戦までに万全の状態に戻ることを期待している。アロンソ監督とそのチームは金曜夜、西ロンドンを横断してブレントフォードと対戦する。指揮官は、プレミアリーグでの今季の戦いに弾みをつけ、失点の多い守備を立て直すためにも、ぜひとも勝利を求めるはずだ。
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