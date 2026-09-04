アヤックスのスポーツディレクターを務めるジョルディ・クライフ氏が、『ESPN NL』の取材に応じ、アムステルダムのクラブが世界トップクラスの代表級タレントを補強した厳しい移籍市場を振り返った。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラントといった注目の新戦力が、クラブ再建プロジェクトへの参加を選んだ。

クライフ氏は、アヤックスが世界的に極めて高い名声を保っており、即時の成功を求めるベテラン格を説得しやすくしていると強調した。

「アヤックスという名前を出すと、彼らの目を見れば非常に興味を持っているのが分かる」とクライフ氏は語った。「我々はトップに返り咲かなければならない。経験豊富な選手たちは、今すぐに競い合い、最高のパフォーマンスを発揮したいと思っている」



