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翻訳者：
ジョルディ・クライフ、ブラントとの極秘契約を誇示 財政リスク批判を一蹴
クライフ、変革をもたらした移籍期間を振り返る
アヤックスのスポーツディレクターを務めるジョルディ・クライフ氏が、『ESPN NL』の取材に応じ、アムステルダムのクラブが世界トップクラスの代表級タレントを補強した厳しい移籍市場を振り返った。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラントといった注目の新戦力が、クラブ再建プロジェクトへの参加を選んだ。
クライフ氏は、アヤックスが世界的に極めて高い名声を保っており、即時の成功を求めるベテラン格を説得しやすくしていると強調した。
「アヤックスという名前を出すと、彼らの目を見れば非常に興味を持っているのが分かる」とクライフ氏は語った。「我々はトップに返り咲かなければならない。経験豊富な選手たちは、今すぐに競い合い、最高のパフォーマンスを発揮したいと思っている」
- AFP
パーソナルな働きかけと水面下の取引
クライフは、獲得候補を口説く際の自身のアプローチについて明かし、純粋に技術的な話し合いではなく、一人ひとりとの人間的なつながりを重視していると説明した。また、ドイツ人プレーメーカー、ユリアン・ブラントの極秘獲得を、自身にとって最も気に入っている瞬間として挙げた。
クラブは金曜夜にこの移籍を不意に発表するまで、交渉を完全な秘密の下で進めていた。
「今回に限っては、情報をいつ出すかをクラブとして決めるのは我々だということを示した」とクライフは語った。さらに、伝説的な父ヨハンの言葉を引用し、「シュートを打たなければ、得点は決して生まれない。時には、とにかくやってみなければならない」と付け加えた。
財務リスク疑惑を退ける
賃金体系へのリスクが生じる可能性について外部から批判が出ていることに関して、クライフはフリー移籍の選手やローン移籍への依存を強く擁護した。移籍金なしで選手を獲得することは柔軟性をもたらし、巨額の移籍金を支払う場合と比べて財務的な下振れリスクを最小限に抑えられると主張した。
クライフは、チャンピオンズリーグの収入を逃したにもかかわらず、売却収入が支出を大幅に上回り、全体のバランスシートは健全に保たれていると指摘した。
「これはまったくリスクではない」とクライフは断言した。「最大のリスクは、クラブ間で高額な移籍金を支払うことだ。11人の新戦力のうち8人は、フリー移籍かローンで加入した」
- AFP
タイトル争いに向けて準備は整った
クライフは、ミカ・ゴッツのような若手タレントをパリ・サンジェルマンに失う現実を受け入れつつ、エールディヴィジが欧州トップクラブへの登竜門としての役割を担っていることを認めた。今後は、PSVとの次節デ・トッパーで、大きく様変わりしたチームを試すことになる。
PSVがすでに確立された安定感を備えていることを認めながらも、クライフはアヤックスが獲得可能なすべてのタイトルを争うことになるとみている。
「我々は正しい方向へ大きな一歩を踏み出した」とクライフは締めくくった。「今の我々の仕事は、それをピッチ上で具体的に証明することだ」
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