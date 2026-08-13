マエストレッリとキナーリアのラツィオ

「彼は、自分でも気づいていなかったような才能が私にあることを見抜いた。私はアタッカーで、もちろん今で言うところの偽9番のようなタイプだった。動き回るのが好きで、クライフを真似していた。でもキナーリアがアメリカに行くと、彼は9番を手にして私に託した。私はすぐに決めた。フィレンツェでのセリエA第2節だった。そしてその時から、私はセンターフォワードになった。あのラツィオは、とてつもない個性を持つ集団だった。ピッチ上でもベンチでもそうで、練習ではやり合っていたのに、日曜日になると不思議なことに一丸となって戦っていた」





拳銃

「ある時点で、それを持っていなかったのは私とフェリーチェ・プリチだけだったと思う。ある日曜日、アスコリ・ピチェーノで試合があって、コッレ・サン・マルコで合宿していた。出発すると、少し開けた場所に、そこに放置された車の残骸があった。何人かが車を降りて、ある種の射撃の正確さを競うようなことをして、それから私たちは試合に向かった」