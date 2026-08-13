ブルーノ・ジョルダーノが、ラツィオとナポリのユニフォームとともにキャリアを歩んだ元FWとして、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで自身について語った。以下、その中でも特に興味深いいくつかの一節を紹介する。
マラドーナは「一緒にプレーしたイタリア人選手の中で最も優れていた」と語った
「彼は史上最高の選手だったし、私は彼のチームメートであり、友人でもあった。彼とともに勝ち取ったナポリ初のスクデットは、永遠に語り継がれる歴史だ」
ブルーノ・ジョルダーノが、ラツィオとナポリのユニフォームとともにキャリアを歩んだ元FWとして、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで自身について語った。以下、その中でも特に興味深いいくつかの一節を紹介する。
マラドーナは「一緒にプレーしたイタリア人選手の中で最も優れていた」と語った
「彼は史上最高の選手だったし、私は彼のチームメートであり、友人でもあった。彼とともに勝ち取ったナポリ初のスクデットは、永遠に語り継がれる歴史だ」
マエストレッリとキナーリアのラツィオ
「彼は、自分でも気づいていなかったような才能が私にあることを見抜いた。私はアタッカーで、もちろん今で言うところの偽9番のようなタイプだった。動き回るのが好きで、クライフを真似していた。でもキナーリアがアメリカに行くと、彼は9番を手にして私に託した。私はすぐに決めた。フィレンツェでのセリエA第2節だった。そしてその時から、私はセンターフォワードになった。あのラツィオは、とてつもない個性を持つ集団だった。ピッチ上でもベンチでもそうで、練習ではやり合っていたのに、日曜日になると不思議なことに一丸となって戦っていた」
拳銃
「ある時点で、それを持っていなかったのは私とフェリーチェ・プリチだけだったと思う。ある日曜日、アスコリ・ピチェーノで試合があって、コッレ・サン・マルコで合宿していた。出発すると、少し開けた場所に、そこに放置された車の残骸があった。何人かが車を降りて、ある種の射撃の正確さを競うようなことをして、それから私たちは試合に向かった」
賭博スキャンダル
「やってもいないことで有罪とされた。なぜなら、私は通常の司法では無罪になったのに、スポーツ司法では3年半の処分を科され、その後パオリーノ・ロッシのおかげで2年になったからだ。彼は間に合って復帰し、私は逃したワールドカップで、僕たちを優勝に導いた。私も世界王者になっていたはずだ。仕方がない、そういうことだった。私はディエゴとプレーしたし、そのことを語ることができる」
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