これは、元ナポリの選手がポルトガル語と英語の両方で投稿した内容です。「今日はとても不愉快な出来事に遭遇しました。妻はロラパルーザに参加するためにサンパウロに滞在しています。今朝、娘はとても興奮していました。チャペル・ロアンに会えることになっていたので、プラカードを用意していたのです。 偶然にも、娘はアーティストと同じホテルに滞在していることがわかりました。娘が朝食をとっている最中、彼女がテーブルの前を通り過ぎるのを見かけました。娘は、11歳の女の子なら誰でもそうするように、彼女だと気づき、興奮して、本当に本人なのかと尋ねました。ロアンは娘に近づくこともなく、ただテーブルの前を通り過ぎ、娘の質問に微笑んで応えただけで、娘はそれ以上何も尋ねたり言ったりしませんでした。 その後起こったことは、本当に信じられないものでした。歌手のボディーガードが、私の家族が朝食をとっていたテーブルに近づき、妻に対して「娘にそんなことをさせるべきではなかった。それは迷惑行為であり、無礼だ」と脅し始めました。さらに、ホテルに苦情を申し立てるつもりだとも言い放ちました。その間、娘は涙を流し、目の前の出来事にひどく動揺していました。 私は長年サッカーの世界に身を置いており、公の場での振る舞いや節度を守る意味をよく理解しています。娘の場合、ただ誰かを憧れの眼差しで見つめていただけの子供に過ぎません。ファンの重要性を理解すべき立場の人々から、このような扱いを受けるのは非常に悲しいことです。結局のところ、彼らこそがすべてを築き上げているのですから。今回の出来事が、何かを考えるきっかけになればと願っています。誰も、ましてや子供は、このような扱いを受けるべきではありません。」