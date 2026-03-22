ジョルジーニョが、超有名俳優の娘を守るため、世界的に有名なポップスターに立ち向かった。 まるで映画のストーリーのようだが、これはまさに数時間前に起きた出来事だ。かつてナポリに所属し、現在はフラメンゴでプレーするジョルジーニョが、自身のインスタグラムを通じて、今や家族の一員となった妻の娘に起きた不愉快な出来事を告発したのだ。2021年にイタリア代表として欧州王者となった彼と、チャペル・ローアンとの間の騒動を振り返ってみよう。
翻訳者：
ジョルジーニョ対チャペル・ローアンとそのスタッフ：ホテルでの面会後、娘が涙を流す――経緯
ジョルジーニョはインスタグラムのストーリーで、ポップスターのチャペル・ローアンとそのスタッフを非難した。ホテルでの面会後、11歳の娘を「動揺させ」「泣き崩れた」状態にさせたというのだ。一体何が起きたのか？ すべては偶然から始まった。ジョルジーニョ一家がサンパウロのホテルで、あの有名な歌手と同じホテルに滞在していた際、娘のアダ・ローが彼女と一緒に写真を撮らせてほしいと頼んだのだ。 少女はチャペル・ローに近づこうとしたが、アーティストの警備員による乱暴な介入によって阻まれた。選手の話によると、警備員は厳しい口調でジョルジーニョの娘を揺さぶり、彼女を泣き出させてしまったという。
- Jorginho Instagram
これは、元ナポリの選手がポルトガル語と英語の両方で投稿した内容です。「今日はとても不愉快な出来事に遭遇しました。妻はロラパルーザに参加するためにサンパウロに滞在しています。今朝、娘はとても興奮していました。チャペル・ロアンに会えることになっていたので、プラカードを用意していたのです。 偶然にも、娘はアーティストと同じホテルに滞在していることがわかりました。娘が朝食をとっている最中、彼女がテーブルの前を通り過ぎるのを見かけました。娘は、11歳の女の子なら誰でもそうするように、彼女だと気づき、興奮して、本当に本人なのかと尋ねました。ロアンは娘に近づくこともなく、ただテーブルの前を通り過ぎ、娘の質問に微笑んで応えただけで、娘はそれ以上何も尋ねたり言ったりしませんでした。 その後起こったことは、本当に信じられないものでした。歌手のボディーガードが、私の家族が朝食をとっていたテーブルに近づき、妻に対して「娘にそんなことをさせるべきではなかった。それは迷惑行為であり、無礼だ」と脅し始めました。さらに、ホテルに苦情を申し立てるつもりだとも言い放ちました。その間、娘は涙を流し、目の前の出来事にひどく動揺していました。 私は長年サッカーの世界に身を置いており、公の場での振る舞いや節度を守る意味をよく理解しています。娘の場合、ただ誰かを憧れの眼差しで見つめていただけの子供に過ぎません。ファンの重要性を理解すべき立場の人々から、このような扱いを受けるのは非常に悲しいことです。結局のところ、彼らこそがすべてを築き上げているのですから。今回の出来事が、何かを考えるきっかけになればと願っています。誰も、ましてや子供は、このような扱いを受けるべきではありません。」
しかし、この一件に対するジョルジーニョの怒りはそこで収まらなかった。フラメンゴに所属する34歳のMFはその後、ロアンのInstagramアカウントにタグ付けし、大文字で次のようなメッセージを投稿した。「ファンがいなければ、お前たちは何者でもない。そしてファンの皆さんへ言っておくが、彼女は君たちの愛情を受けるに値しない」。
彼のメッセージは、妻である歌手のキャサリン・ハーディング（別名キャット・カヴェリ）によって再投稿され、シェアされた。彼女は以前、ハリウッド俳優のジュード・ロウと交際しており、その間に娘のアダをもうけている。サッカー選手のこの告発投稿には、娘がロアンの公演のために作ったプラカードの写真も添えられていた。
ジョルジーニョは他のメッセージの中で、歌手の反応を「全くもって度を越している」かつ「極めて攻撃的」だと表現した。『ピープル』誌は、ロアンが以前から自身とファン、パパラッチとの境界線を尊重してもらうために闘ってきたと指摘している。数週間前、彼女自身も夕食をとっていたレストランの外で待ち構えていた写真家やファンのグループに対し、自分を「嫌がらせした」と非難していたと非難していた。