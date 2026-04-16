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ジョルジーニョは、アーセナルのミケル・アルテタ監督の下でサッカーへの「喜び」を失ったと認めた
エミレーツを離れて「喜び」を見つける
ジョルジーニョは昨夏、アーセナルをフリーで退団した。その背景には「ピッチで再び喜びを感じたい」という思いがあった。2023年にチェルシーから加入したものの、徐々に控えに回る時間が増え、精神面にも影響が出たという。退団後、彼はフリーでフラメンゴに移籍した。
「チームに不可欠な存在として生き生きとプレーしたい」と英紙『ザ・タイムズ』に語った。「ピッチに立たないとモチベーションを保てない。喜びを持ってプレーできる場所へ行く必要があった」。アーセナルでは79試合に出場したが、先発は27試合のみだった。
- AFP
戦術と宿題の比較
ジョルジーニョは出場時間だけでなく、アルテタ監督が築いた戦術環境にも言及した。アーセナルはセットプレーへの綿密なアプローチで知られるが、ジョルジーニョはそれを「学校の宿題」に例える。
「確かに宿題のような感覚です。でも、宿題をこなしてテストを受けると、良い結果が出るんです」とジョルジーニョは述べた。「今、人々はセットプレーの重要性に気づき始めていると思います… そこに集中して取り組むことで、皆を喜ばせる結果が得られるのなら、なぜそれが問題になるのでしょうか？」
サッカーの美しさを求めて
このイタリア人MFは、セットプレーの戦術に過度に注力すると、流れるような攻撃サッカーが持ち味のアーセナルのアイデンティティが損なわれると指摘した。データにこだわり過ぎると、プレミアリーグの優勝争いが激化する中でファンや選手が求める「美しい」サッカーの質が下がる恐れがあると警告した。
ジョルジーニョは続ける。「ただし、そこにばかり注力してサッカーそのものを忘れると、美しいサッカーは消える。要はバランスだ。結果を追い求めすぎ、今はセットプレーに過度に集中するあまり、もう一方の要素である『サッカー』が置き去りになっているのかもしれない。 それでもサッカーは常に進化している」
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優勝争いのアドバイス
プレミアリーグ制覇へ20年ぶり王手をかけたアーセナル。ジョルジーニョは元チームメイトに「過去の失敗を忘れ、今の強さを信じて」と助言した。
シーズン佳境を迎え、彼はチームの優勝の可能性についてこう語った。「ここ数年のことは忘れてほしい。考え続ければプレッシャーになる。自分たちの強さと有利な立場を認識すればいい」
現在アーセナルはプレミアリーグ首位で、マンチェスター・シティに6ポイント差をつけている。ただしシティは1試合未消化であり、日曜のエティハド・スタジアムでの直接対決は大きなプレッシャーとなる。