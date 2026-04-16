ジョルジーニョは、アーセナルのミケル・アルテタ監督の下でサッカーへの「喜び」を失ったと認めた

ジョルジーニョは出場時間だけでなく、アルテタ監督が築いた戦術環境にも言及した。アーセナルはセットプレーへの綿密なアプローチで知られるが、ジョルジーニョはそれを「学校の宿題」に例える。

「確かに宿題のような感覚です。でも、宿題をこなしてテストを受けると、良い結果が出るんです」とジョルジーニョは述べた。「今、人々はセットプレーの重要性に気づき始めていると思います… そこに集中して取り組むことで、皆を喜ばせる結果が得られるのなら、なぜそれが問題になるのでしょうか？」