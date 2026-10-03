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ジョルジーナ・ロドリゲス、クリスティアーノ・ロナウドへの扱いをめぐり、ポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズスを痛烈批判 サー・アレックス・ファーガソンの言葉を引用
ロドリゲス、インスタグラムでファーガソンの言葉を共有
クリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表からの突然の離脱をめぐる危機は、ジョルジナ・ロドリゲスによる激しいSNSでの介入を受け、さらに深まった。ロドリゲスはインスタグラムを使い、ロナウドを強く擁護する一方で、ジョルジェ・ジェズスを名指しで攻撃した。マンチェスター・ユナイテッドの元監督サー・アレックス・ファーガソンを載せた画像を共有し、ジェズスに対する痛烈な評価を支持した。投稿では「もしジョルジェ・ジェズスが心の中で彼を起用するつもりがないと分かっていたのなら、そもそもなぜ招集したの？ 見せしめにするため？ それは権威ではない、不安の表れだ」とつづった。
個人攻撃と突然の削除
その強烈な引用文に加え、ロドリゲスは自身の極めて個人的な見解も添えた。指揮官の姓に言及し、インスタグラムのストーリーに「この男がどうしてキリスト（イエス）の名を名乗れるのか分からない」と記した。そのストーリーはその後、数分後に削除された。彼女の介入によって、この論争はサッカー上の判断を超え、はるかに個人的な公の対立へと発展した。さらに、その画像に付されていたファーガソンの発言との帰属は独自に確認されておらず、投稿を共有し、批判を加え、その後削除したという彼女の判断が、この件の中心的な展開となっている。
家族がキャプテンを支える
ロドリゲスだけではなく、家族が一丸となって擁護する姿勢は広がっている。ロナウドの妹エルマ・アヴェイロも、FWに対する厳しい扱いをめぐって国内メディアを批判するメッセージを投稿した。アヴェイロは投稿に「Tudo dito」と添えた。これは「すべては語られた」という意味だ。一方、ポルトガルは残る24人のメンバーで準備を続けており、ヘススは不和はないと主張している。指揮官は、チーム選考の責任を負うのは自分だけであり、世間の反発にもかかわらず、全選手にまったく同じルールが適用されると強調している。
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不透明な代表での将来が続く
ロナウドは代表引退をまだ正式に発表しておらず、ポルトガル代表での今後は宙に浮いたままだ。ファンは今、ロナウドが予告している声明を固唾をのんで待っている。その声明によって、ロナウドが今後再び、ジェズス監督の下で母国を代表するかどうかが決定的に明らかになる可能性がある。
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