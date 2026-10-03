その強烈な引用文に加え、ロドリゲスは自身の極めて個人的な見解も添えた。指揮官の姓に言及し、インスタグラムのストーリーに「この男がどうしてキリスト（イエス）の名を名乗れるのか分からない」と記した。そのストーリーはその後、数分後に削除された。彼女の介入によって、この論争はサッカー上の判断を超え、はるかに個人的な公の対立へと発展した。さらに、その画像に付されていたファーガソンの発言との帰属は独自に確認されておらず、投稿を共有し、批判を加え、その後削除したという彼女の判断が、この件の中心的な展開となっている。







